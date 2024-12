Kaufland-Kunde bringt Flaschen zurück – als er auf den Pfandbon schaut, wird ihm plötzlich mulmig

Das Jahr 2024 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu – Zeit also, um die letzten zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Einige Geschichten haben die Menschen hierzulande besonders bewegt. Dazu zählt auch die Geschichte eines Kaufland-Kunden, dem nach dem Blick auf seinem Pfandbon plötzlich ziemlich mulmig zumute wurde.

Viele sind genervt davon, andere wiederum haben kein Problem damit: Die Rede ist vom Pfand wegbringen. Bei Kaufland, Aldi, Lidl und Co. stehen die Automaten meist unmittelbar am Eingang. Ehe du den Einkaufsladen betrittst, kannst du dein Pfand loswerden. Wer seine PET-Flaschen, Getränkedosen oder Kästen zurückgibt, kann dabei sogar ein nettes Sümmchen ergattern – je nachdem, wie viel du abgibst.

Kaufland-Kunde: „War mal wieder an der Zeit“

Ein Kaufland-Kunde hat genau das getan – und sein Leergut am Automaten abgegeben. Als er dann seinen Pfandbon in den Händen hiel, fiel er aus allen Wolken.

Der Mann ging in eine Kaufland-Filiale in Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg), um dort seine Pfandflaschen loszuwerden. „War mal wieder an der Zeit“, schrieb er im Social-Media-Forum „Reddit“. Und das war angesichts der Summe, die am Ende auf dem Pfandbon stand, leicht untertrieben.

Kaufland-Kunde kriegt satte 134,35 Euro aus dem Pfandautomaten

Dabei betonte der Mann, dass er keine Kisten abgegeben habe – sondern nur ganz normale PET-Flaschen. Die geben nur 15 Cent pro Stück. Und davon hatte der Mann offensichtlich einige, denn am Ende stand auf seinem Beleg die satte Summe von sage und schreibe 134,35 Euro!

Rechnet man nach, wie diese irre Summe zustande gekommen sein muss, dann kommt man auf satte 889 (!) PET-Flaschen, die der Kaufland-Kunde wohl abgegeben hat! Man mag sich kaum vorstellen, wie er all die Flaschen in die Kaufland-Filiale bekommen hat.