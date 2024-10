Kaufland-Kunde gibt Leergut ab – beim Blick auf den Pfandbon verschlägt es ihm die Sprache

Es vermeidet Müll, ist gut für die Umwelt und auch der Geldbeutel freut sich – das Pfandsystem bei Kaufland, Aldi & Co. sowie zahlreichen Getränkeläden ist fester Bestandteil im deutschen Einzelhandel. Wer viele PET-Flaschen, Getränkedosen oder Bierkästen zurückgibt, kann eine nette kleine Pfandsumme ergattern und diese in den nächsten Einkauf investieren.

Ein Kaufland-Kunde hat kürzlich genau das getan und sein Leergut am Automaten in der Filiale seines Vertrauens abgegeben. Als er seinen Pfandbon entgegennahm, traute er seinen Augen nicht.

Kaufland-Kunde mit irrem Pfandbon

Der Mann war in eine Kaufland-Filiale in Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg) gegangen, um dort sein Leergut abzugeben. „War mal wieder an der Zeit“, schreibt er im Social-Media-Forum „Reddit“. Dabei betont er, dass er keinerlei Kisten am Pfandautomat abgegeben habe – sondern nur ganz normale PET-Flaschen. Die geben fast ausschließlich 15 Cent pro Stück.

Umso erstaunlicher ist die Summe, die am Ende auf dem Pfandbon des Kaufland-Kunden erschien. Auf „Reddit“ postete er ein Foto des Belegs: Satte 134,35 Euro!

Das sind die aktuellen Pfand-Bestimmungen:

Mehrweg-Bierflasche aus Glas (alle Größen): 8 Cent

Mehrweg-Bierflasche mit Bügel: 15 Cent

Mehrweg-Wasserflasche (Glas oder PET): 15 Cent, in Ausnahmefällen 25 Cent

Mehrwegflaschen für Saft oder Softdrinks: 15 Cent

manche 1-Liter-Weinflaschen: 2 oder 3 Cent

alle Einwegflaschen und -dosen: 25 Cent

Mit Blick auf die Zahlen des Pfandbons kann man die irren Details nachrechnen: Vier Einwegflaschen oder -dosen (jeweils 25 Cent Pfand) senkten die Pfandsumme auf 133,35 Euro. Und teilt man diese durch die üblichen 15 Cent pro PET-Flasche, dann kommt man auf sage und schreibe 889 (!) PET-Flaschen, die der Kaufland-Kunde wohl abgegeben haben muss!

Über 800 Flaschen abgegeben?

Eine irrsinnige Zahl! Man will sich gar nicht vorstellen, wie der Kunde all diese Flaschen zu Kaufland transportiert hat. Womöglich musste er mit mehreren Einkaufswagen anrollen und mehrmals zwischen seinem Auto und dem Pfandautomat „pendeln“. Wie aus dem Beleg des Kunden hervorgeht, gab er insgesamt fünf Pfandbons an der Kasse ab – das spricht für insgesamt fünf Abrechnungen am Pfandautomaten.

Auch die Reddit-Community zeigt sich erstaunt. „Die mussten wohl den Ladensafe dafür aufmachen“, schreibt ein Nutzer kopfschüttelnd.