Kaufland-Kunde gibt Pfandflaschen ab – beim Blick auf den Bon verschlägt es allen die Sprache

Unglaubliche Szenen bei Kaufland. Was sich am Pfandautomaten einer Supermarkt-Filiale in Bayern zugetragen hat, ist kaum zu glauben.

Ein Kaufland-Kunde hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit seiner Freundin über zwei Jahre hinweg Pfandflaschen gesammelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

++ Kaufland, Rewe & Co.: Preis-Schock zu Weihnachten droht – der Grund ist dramatisch ++

Kaufland-Kunde gibt Pfand ab – und braucht zwei Tage

„Wir waren gleichzeitig an zwei Automaten dran“, berichtet der Kaufland-Kunde bei „Reddit“ und zeigte zum Beweis in einem Video mehrere Pfandbons mit exorbitanten Summen. Auf diesen Tag hatte sich das Pfandsammler-Paar lange vorbereitet, nachdem es über zwei Jahre auf Festivals, öffentlichen Plätzen und Co. Pfand gesammelt hatte.

Mehr Supermarkt-Themen: Rewe-Kunde gibt Pfandflaschen zurück – die Summe macht fassungslos: „Wir hassen dich“

„Das haben wir dann in Säcken luftdicht verpackt und im Keller gelagert“, so der leidenschaftliche Pfandsammler. Die Säcke habe das Paar dann nach Dosen und Flaschen sortiert, damit das Einsortieren schneller geht. Nach zweieinhalb Stunden legte das Paar dann eine Pause ein. Am nächsten Tag ging es weiter.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unglaubliche Pfand-Summe bei Kaufland

Tausende Flaschen gingen in der Zeit in das Loch der Pfandautomaten. Das Video zeigt schließlich Pfandbelege mit Summen von 86 Euro bis 205 Euro. Insgesamt seien 959,98 Euro zusammengekommen. Das Pfand-Paar habe sich auf drei Kassen verteilen müssen, damit der Betrag ausgezahlt werden konnte.

Mehr Themen:

Doch warum haben die beiden so lange gewartet, bis sie das Pfand endlich einlösen? Darauf hat der Kaufland-Kunde eine einleuchtende Antwort: „Es hat uns Spaß gemacht das zu sammeln um zu sehen wie viel zusammenkommt.“ Die „Reddit“-Gemeinde ist begeistert: „Es liegt nicht mehr rum, hat ordentlich Geld eingebracht und war scheinbar kein großer Aufwand als es nebenbei (!) gesammelt wurde, hat keine Wohnung vermüllt und nicht gerochen. Alles richtig gemacht, würde ich sagen!“