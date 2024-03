Kaufland, Penny und Co: Eier fürs Osternest? Dieser Fehler lässt das Fest schnell übel enden

Neben Schokoladenhasen dürfen Eier an Ostern auf keinem Frühstückstisch und in keinem Osternest fehlen. Ob gekocht und gefärbt, selbst bemalt oder als Rührei auf dem Teller – Eier von Kaufland, Penny und Co. gehören zum Osterfest einfach dazu. Doch es gibt eine Reihe von Hinweisen, die Verbraucher unbedingt beachten sollten.

An den Feiertagen schnellt der Eigenverbrauch in die Höhe. Vom Einkauf bis zum Verzehr gibt es einige Dinge, die das Osterfest schnell verderben können. Vor allem dieser Fehler lässt das Fest schnell übel enden.

Kaufland, Penny und Co.: Augen auf beim Eierverzehr

Oft schon Tage vor dem eigentlichen Fest machen die Kunden von Kaufland, Penny und Co. den großen Feiertagseinkauf, um dem Stress kurz vor Ostersonntag zu entgehen. Denn außer frischem Obst, Gemüse und Fleisch kann man fast alles schon mehr als eine Woche vorher besorgen, ohne dass es verdirbt. Das gilt auch für Eier. Rohe Eier haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 28 Tagen, gerechnet ab dem Legedatum. Doch gerade wer die Eier aus der Verpackung nimmt und in den Kühlschrank stellt, verliert oft den Überblick über das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Dieser Fehler kann teuer werden. Werden überalterte oder beschädigte Eier verzehrt, droht im schlimmsten Fall eine Lebensmittelvergiftung. Die Symptome reichen von Magenkrämpfen über Fieber und Erbrechen bis hin zu Durchfall, wie „Foodspring“ erklärt. Nicht gerade das, was man sich zu Ostern wünscht.

Wie lange sind hartgekochte und gefärbte Eier haltbar?

Die Eier von Kaufland, Penny und Co. werden für das Osternest meist vorher gekocht. Dabei sollte der Verbraucher unbedingt darauf achten, dass die Eier beim Kochen oder Abschrecken keine Risse bekommen. Denn ist die Schale einmal beschädigt, verderben die Eier schneller. Sie sollten dann in den Kühlschrank gelegt und innerhalb weniger Tage verbraucht werden. Andernfalls kann es zu den oben genannten Symptomen kommen. Wenn alles ohne Risse abläuft, sind gekochte und selbst gefärbte Eier bei Zimmertemperatur bis zu vier Wochen haltbar.

Eier vom Kaufland, Penny und Co. sollten vor Ostern am besten im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die niedrigen Temperaturen verhindern, dass sich Bakterien wie etwa Salmonellen vermehren. (mit dpa)