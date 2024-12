Kaufland: Kundin fährt auf Parkplatz und kriegt Schock – „Wird immer schlimmer“

Trauriger Fund auf einem Kaufland-Parkplatz! Eine Kundin traute ihren Augen nicht, als sie abends in der Dunkelheit eine Entdeckung in einer Parkbucht vor dem Supermarkt machte.

Das Geschehen geht nicht nur Kaufland-Kunden, sondern auch Tierfreunde nahe.

Kaufland: Tier auf Parkplatz ausgesetzt

Die Kaufland-Kundin wollte wohl ganz normal am Dienstagabend (27. November) in dem Supermarkt einkaufen, als sie schon auf dem Parkplatz stutzig wurde. In einer Parkbucht stand nämlich ein Pappkarton, in dem sich eine Katze befand.

Das Tier war einfach ausgesetzt und zurück gelassen worden, berichtet das Tierheim in Andernach (Rheinland-Pfalz), an das die Frau sich nach ihrem Fund wandte, auf Facebook. „Der Karton stand wohl mitten in einer Parkbucht. Wäre ein Auto dort rein gefahren, in der Annahme dass der Karton leer sei, wäre das vermutlich böse geendet“, heißt es in dem Beitrag.

Immerhin: Neben der Katze befand sich auch ein Zettel mit Informationen in dem Karton – geschrieben aus Sicht des Tieres. „Hallo mein Name ist Nala, meine Mama kann mich aus finanziellen Gründen nicht behalten. Ich habe im Januar drei Babys bekommen. Alle drei haben es leider nicht geschafft. Ich bin nicht geimpft oder gechipt, kastriert auch nicht.“

Kaufland: „Frauchen muss ziemlich verzweifelt sein“

In den Kommentaren zu dem Fund auf dem Kaufland-Parkplatz lassen viele Tierfreunde ihren Emotionen freien Lauf. „Was sind das für Menschen, die zu feige sind, ins Tierheim reinzugehen und die Katze abzugeben?“, fragt sich jemand. „Wenn ich meine Katze so entsorge, fehlt mir jedes Verständnis und mein Mitleid für diese Person hält sich in Grenzen. Ich hoffe, die arme Mieze wird wieder glücklich“, schreibt eine Frau.

„Das wird immer schlimmer und schlimmer“, zeigt sich eine weitere Kommentatorin fassungslos. Es gibt jedoch auch Menschen, die die Mitgefühl für die Situation der Aussetzerin aufbringen, wie zum Beispiel diese Tierfreundin:

„So wie das geschrieben ist, muss Frauchen ziemlich verzweifelt sein. Nicht falsch verstehen! Ich finde die Art und Weise auch unmöglich und durch nichts zu rechtfertigen! Vielleicht wusste sich aber die Dame nicht anders zu helfen. Hoffentlich meldet sie sich, damit Nala bald ein tolles neues Zuhause findet.“