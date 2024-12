Kaufland muss Öffnungszeiten an Silvester anpassen – ab dieser Uhrzeit sind die Märkte geschlossen

Silvester steht vor der Tür – und damit die Planungen für das Festessen und letzte Besorgungen des Jahres. Dabei ist zu beachten, dass die Öffnungszeiten von Supermärkten und Discountern wie Kaufland sich deutlich von den gewohnten Zeiten unterscheiden.

Traditionell haben Geschäfte in Deutschland am letzten Tag des Jahres verkürzte Öffnungszeiten. Das ermöglicht den Mitarbeitern, frühzeitig in den Feierabend zu gehen und den Jahreswechsel im Kreis ihrer Liebsten zu begehen.

Kaufland: Verkürzte Öffnungszeiten an Silvester

Gerade für Kaufland und andere Einzelhändler ist der 31. Dezember ein Tag mit besonderen Geschäftszeiten. Kunden, die noch Einkäufe für die Silvesterfeier tätigen müssen, sollten das berücksichtigen. Die Märkte öffnen nur bis zum Mittag oder frühen Nachmittag. In der Regel schließen sie spätestens um 14 Uhr, doch je nach Standort können die Zeiten etwas variieren. Daher empfiehlt sich ein Blick auf die lokale Filialen-Website oder eine telefonische Nachfrage, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

Der 1. Januar hingegen ist ein Tag der Ruhe für den Einzelhandel. An diesem Feiertag bleiben die Türen von Kaufland und anderen Märkten geschlossen. Erst am 2. Januar können die Kunden wieder ihre Besorgungen aufnehmen. Allerdings gibt es für Filialen an Bahnhöfen gewisse Sonderregelungen, die es ihnen erlauben, auch an Feiertagen geöffnet zu sein.

Interessant ist auch, dass einige Märkte in Ausnahmefällen auch an Sonntagen öffnen. So gab es beispielsweise vor Weihnachten die Gelegenheit, sonntags einzukaufen. Ob ähnliche Regelungen für den 29. Dezember, den Sonntag vor Silvester, bei manchen Filialen von Kaufland gelten, ist individuell verschieden und sollte ebenfalls im Vorfeld geklärt werden. In jedem Fall ist es ratsam, die Einkäufe für Silvester gut zu planen und zeitlich so zu organisieren, dass der Jahreswechsel entspannt genossen werden kann, ohne in letzter Minute auf nötige Zutaten verzichten zu müssen.

