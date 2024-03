Kaufland zu Ostern mit anderen Öffnungszeiten – was du beachten musst

Das Osterfest bringt nicht nur frühlingshafte Freude und bunte Eier, sondern auch ein paar Herausforderungen bei der Planung des Einkaufs. Mit den bevorstehenden Feiertagen ändern Kaufland und andere Supermärkte ihre Öffnungszeiten, was für uns als Kunden bedeutet, dass wir unseren Einkauf für Ostern strategisch planen müssen.

Kaufland: An Gründonnerstag für Ostern einkaufen

Der Gründonnerstag (28. März) ist der letzte Tag vor Karfreitag, an dem man ohne Einschränkungen zu den gewohnten Öffnungszeiten profitieren kann. Für alle, die ihre Ostervorbereitungen noch nicht abgeschlossen haben, bietet sich an diesem Tag bei Kaufland eine gute Gelegenheit, alles Notwendige einzukaufen, in der Regel von 7 bis 22 Uhr. Es gibt also keinen Grund zur Panik, falls das ein oder andere Osterei oder der Osterbraten noch auf der Einkaufsliste stehen sollte.

Karfreitag: Filialen nur an Sonder-Standorten geöffnet

Karfreitag (29. März) hingegen ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Filialen von Supermärkten wie Kaufland für einen Moment der Ruhe schließen. Doch auch wenn die Regale in den üblichen Läden verwaist sind, gibt es vereinzelte Orte, an denen man eine Filiale in Betrieb finden kann. So bleiben manche Geschäfte in Sonderlagen, wie Bahnhöfen und Flughäfen, auch an solchen Feiertagen wie Ostern geöffnet. Kunden, die sich in der Nähe dieser Standorte befinden, können also gegebenenfalls von diesem Vorteil profitieren.

Karsamstag (30. März) bietet eine letzte Gelegenheit, vor dem Ostersonntag die Regale von Kaufland zu plündern. Da es sich nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, kann man noch einmal von den regulären Öffnungszeiten Gebrauch machen und den Einkaufswagen mit allem Nötigen für ein gelungenes Osterfest füllen.

Kaufland: Nur wenige Filialen an Ostersonntag und Ostermontag geöffnet

Am Ostersonntag (31. März) gelten die üblichen Sonntagsregelungen, das heißt, die Kaufland-Filialen bleiben in aller Regel geschlossen. Für viele ist dies ein Tag, um im Kreise der Familie die Osterfeiertage zu genießen, aber für diejenigen, die vielleicht noch eine Kleinigkeit vergessen haben, könnte dies eine Herausforderung darstellen.

Glücklicherweise gibt es nach einem stillen Osterwochenende einen Lichtblick: Ostermontag (1. April) könnte ähnlich wie an Karfreitag für einige Standorte an besonderen Orten die Chance auf Öffnung bieten. Allerdings bleibt die Mehrheit der Kaufland-Filialen geschlossen.

Ein weiterer Lichtblick ist der darauf folgende Dienstag (2. April), an dem das gewohnte Einkaufsleben wieder Einzug hält und Kunden bei Kaufland wieder nach Herzenslust ohne zeitliche Einschränkungen einkaufen können.

Auch andere Ketten wie Aldi, Edeka, Rewe oder Lidl passen ihre Öffnungszeiten an die Feiertage an. Besonders die individuelle Situation bei Edeka und Rewe, wo einzelne Markt-Betreiber über die Öffnungszeiten entscheiden, bedeutet eine zusätzliche Variable für die Kunden. Wer sicher gehen möchte, sollte sich daher in seiner Region genau informieren, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

Das Einkaufen zur Osterzeit bei Kaufland und anderen Ketten erfordert somit etwas Planung und Flexibilität. Mit diesen Tipps ausgestattet sollte es allerdings kein Problem sein, die Feiertage gut versorgt und ohne Einkaufsstress zu genießen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

