Kaufland zu Ostern mit anderen Öffnungszeiten – was du beachten musst

Das Osterfest rückt näher, und Menschen bereiten sich darauf vor, die Feiertage mit Familie und Freunden zu verbringen. Wer noch Last-Minute-Einkäufe erledigen muss, sollte sich jedoch über die Öffnungszeiten von Kaufland & Co. informieren, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

+++ Lidl und Kaufland in NRW: Streik-Hammer schockt Kunden – ausgerechnet jetzt! +++

Ostern bringt nämlich nicht nur frühlingshafte Freude, sondern auch abweichende Ladenöffnungszeiten bei Supermärkten und Discountern mit sich.

Kaufland zu Ostern: Gründonnerstag für Einkäufe nutzen

Am Gründonnerstag (28. März) können Kunden bei Kaufland und anderen Supermärkten noch ganz normal ihre Einkäufe tätigen, denn dieser Tag ist kein gesetzlicher Feiertag. Die Öffnungszeiten sind wie üblich, meist von 7 bis 22 Uhr, sodass man genug Zeit hat, sich auf Ostern vorzubereiten.

Es ist empfehlenswert, notwendige Einkäufe frühzeitig zu erledigen, um einem möglichen Ansturm zu entgehen.

+++ Auch Rewe-Öffnungszeiten zu Ostern angepasst – so lange kannst du einkaufen +++

Karfreitag: Filialen nur an Sonder-Standorten geöffnet

Dagegen müssen sich Einkäufer an Karfreitag (29. März) umstellen, da dieser ein gesetzlicher Feiertag ist. Die Mehrheit der Kaufland-Filialen wird daher geschlossen sein. Eine Ausnahme bilden höchstens Kaufland-Filialen an Sonder-Standorten wie Bahnhöfen und Flughäfen, die geöffnet sein können. Hier lohnt es sich, im Vorfeld die lokalen Gegebenheiten zu überprüfen.

Karsamstag (30. März) bietet sich als letzte Gelegenheit vor Ostern für einen Großeinkauf an, denn an diesem Tag ist kein gesetzlicher Feiertag und sämtliche Filialen von Kaufland sind zu regulären Öffnungszeiten zugänglich. Dieser Tag ist bekannt für seine hohe Frequenz an Kunden, weshalb ein früher Einkaufsstart von Vorteil sein kann, um lange Schlangen und Wartezeiten zu vermeiden.

Fast alle Kaufland-Filialen an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Ostersonntag (31. März) ist, unabhängig von der Feiertagsregelung, ein Sonntag und somit sind die Kaufland-Filialen geschlossen.

Ostermontag (1. April) ist ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag, und fast alle Filialen von Kaufland bleiben an diesem Tag geschlossen. Wer jedoch dringend etwas benötigt, könnte Glück haben, denn Filialen an Sonderstandorten könnten auch an Ostermontag geöffnet sein. Dies gilt es, vorher zu prüfen.

Ab Dienstag, 2. April, kehrt schließlich Normalität in die Einkaufswelten zurück. Kunden können bei Kaufland und anderen Supermarktketten wieder ohne Einschränkungen und Besonderheiten ihre Einkäufe verrichten.

Weitere Anbieter wie Aldi, Edeka, Rewe oder auch Lidl folgen ähnlichen Mustern, wobei filialspezifische Öffnungszeiten bestehen können, insbesondere in touristischen Regionen oder an Sonderstandorten. Bei Edeka ist es außerdem wegen der genossenschaftlichen Organisation möglich, dass einzelne Marktbetreiber gesonderte Regelungen treffen – das Gleiche gilt für Rewe-Märkte. Um sicherzugehen, sollten Kunden also unbedingt lokale Informationen im Vorfeld einholen und ihre Einkaufspläne für Ostern entsprechend anpassen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.