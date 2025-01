Kaufland plant einige Neueröffnungen – diese Regionen sind die Gewinner

Kaufland möchte gleich in mehreren Regionen insgesamt fünf neue Filialen eröffnen. Doch es gibt nicht nur Grund zur Freude, denn zudem werden zwei Geschäfte geschlossen.

In welchen Regionen dürfen die Kunden sich über neue Filialen freuen? Wir geben einen Überblick.

Kaufland: Fünf neue Filialen eröffnen – ist deine Region betroffen?

Kaufland ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in Deutschland. Über 770 Filialen gibt es bereits, und auch 2025 soll die Liste weiter wachsen. Ganze fünf neue Kaufland-Märkte werden bis Ende März 2025 ihre Türen öffnen – und das an ziemlich spannenden Orten. Von NRW bis Baden-Württemberg, hier sind die neuen Hotspots:

Bedburg (NRW)

Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz)

Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz)

Jettingen (Baden-Württemberg)

Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Doch warum genau diese Städte? Nun, Kaufland setzt auf clever platzierte Filialen, die sowohl geografisch als auch infrastrukturell sinnvoll sind. Man sucht nach Orten mit genügend Platz, vielen potenziellen Kunden und natürlich gut erreichbaren Verkehrsanbindungen. So will Kaufland laut „Ruhr 24“ die Einkaufserfahrung für viele noch bequemer machen und Menschen erreichen, die bisher nicht direkt vor der Kaufland-Tür stehen.

Das Ziel? Ein modernes Shopping-Erlebnis mit mehr Auswahl und praktischen Services – und das alles mitten in den Regionen, in denen die Nachfrage wächst.

Kaufland: Filialschließung ab 2025

Während also in einigen Städten die Kassen klingeln und neue Märkte glänzen, gibt es auch Schattenseiten. Denn zwei Filialen müssen leider schließen, weil sie wirtschaftlich nicht mehr rentabel sind. Die betroffenen Standorte:

Recklinghausen (Palais Vest): Schließung bereits im Januar 2025

Dortmund-Mengede: Ende März 2025 ist hier Schluss

Schon 2024 hatte die Discounter-Kette einige Filialen geschlossen, unter anderem in Siegen und dem Bochumer Ruhrpark.

Kurzum: Zwar profitieren die Kunden an den neuen Standorten – vor allem in Rheinland-Pfalz – von einem erweiterten und zeitgemäßen Einkaufserlebnis, dafür verlieren etliche Kunden an anderen Standorten ihren gewohnten Einkaufsort.