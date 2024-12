Kaufland-Aktion löst gewaltige Diskussion unter Kunden aus – „Krass!“

Mit einer besonderen Aktion wollte Kaufland seinen Kunden in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten. Insbesondere sozial schwächere Familien sollten davon profitieren. Doch so gut die Sache auch gemeint war – in einer Diskussion zwischen mehreren Kunden kippte plötzlich die Stimmung.

Die Nikolaus-Aktion bei Kaufland war so gedacht, dass Kinder kostenlos bereitgestellte Papierstiefel ausmalen und abgeben, die dann anschließend – gefüllt mit süßen Leckereien – wieder zurückgegeben werden. Eine Kundin sich jedoch nach einem Facebook-Post einer Welle von Kritik ausgesetzt. Die Diskussion eskalierte regelrecht.

Kaufland-Kundin erntet Shitstorm für ihre Frage

Die Frau berichtete in einer Facebook-Gruppe, dass die Füllung der Nikolausstiefel für ihre beiden Kinder unterschiedlich ausgefallen war. Zum Beweis postete sie Bilder der Inhalte. Während in einem Stiefel ein Rabatt-Bon enthalten war, fehlte dieser in dem anderen. Auch die Menge der Süßigkeiten war nicht identisch. Verwundert fragte sie: „Habt ihr eure Schuhe schon von Kaufland geholt? Irgendwie waren die nicht gleich gefüllt.“ Diese Frage, die offenbar lediglich auf eine Klärung abzielte, sorgte in der Kommentarspalte jedoch für heftige Reaktionen.

Die Kaufland-Aktion war bei vielen Kunden äußerst beliebt und wurde in manchen Märkten so stark nachgefragt, dass die Stiefel schnell vergriffen waren. Daher empfanden viele Nutzer die Kritik der Frau als unangemessen. Eine schrieb: „Kann man trotzdem nicht einfach dankbar sein?“ Eine weitere Nutzerin fügte hinzu: „Sei doch froh, dass du die Chance hattest! Es ist kostenlos und eine Geste von Kaufland, aber nein, man beschwert sich darüber.“ Sie bedauerte, selbst keine Stiefel mehr erhalten zu haben, da diese in ihrem Markt bereits am ersten Tag der Aktion ausverkauft waren.

Die Mehrheit der Antworten fiel kritisch aus, was die Frau schließlich dazu veranlasste, ihren Post um eine Erklärung zu ergänzen. Sie stellte klar: „Ich wollte doch nur wissen, wie bei Euch die Schuhe gefüllt sind und ob es normal ist, dass die unterschiedlich gefüllt sind. Natürlich sind wir DANKBAR!!! (…) Krass, wie negativ fast alle über eine Person denken…“ Kaufland selbst beteiligte sich nicht an der Facebook-Diskussion.