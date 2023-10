Kaufland: Kurioses Angebot im Shop – Kunden können es nicht fassen! „Next Level“

Unglaublich, was mittlerweile so alles in den Online-Shops von Supermärkten angeboten wird. Von Elektronik-Artikeln über Modebekleidung bis hin zu Auto- und Motorrad-Zubehör. In den Online-Marktplätzen von Supermärkten gibt es deutlich mehr, als im stationären Handel zu finden ist.

Das müssen aber nicht unbedingt immer total ernst gemeinte Artikel sein. Jetzt ist ein Kunde auf ein äußerst kurioses Angebot gestoßen, welches im Online-Marktplatz von Kaufland verkauft wird. Und was er da gefunden hat, lässt die meisten Kunden fassungslos zurück.

Kaufland: Dieses kuriose Angebot gibt es im Shop

Wenn man derzeit auf den Online-Marktplatz von Kaufland klickt und über die Kategorie Baby & Kind zu den Actionfiguren gelangt, findet man das Angebot für einen lebensgroßen „Celebrity Pappaufsteller“, und zwar von keinem Geringeren als unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Der 164 x 50 cm große Pappaufsteller wird für 56,58 Euro zuzüglich 5,99 Euro Versand verkauft.

Und das sorgt auf „X“ (vormals Twitter) für breite Belustigung. X-User „@ronnykurz“ sagt spaßeshalber, dass er den Olaf-Scholz-Pappaufsteller für Halloween nutzen will: „Halloween bin ich als Schreck der Nation verkleidet“. Für X-User „@haeppchenwise“ ist Scholz‘ Pappfigur was ganz Außergewöhnliches: „Olaf Scholz als Pappfigur ist auch next level meta-Pleonasmus“.

Kaufland: Weitere Kuriositäten im Online-Shop

Olaf Scholz ist nicht der einzige deutsche Politiker, den man als Pappsteller bestellen kann. Auch für Außenministerin Annalena Baerbock gibt es einen lebensgroßen, 164 cm x 50 cm Aufsteller zu erwerben. Wer aber nicht unbedingt einen deutschen Politiker in seinem Wohnzimmer stehen haben will, der kann sich auch für andere Stars entscheiden.

So zum Beispiel für einen lebensgroßen, 177 cm x 64 cm Pappaufsteller von Schauspieler George Clooney, von Sänger Justin Bieber (183 cm x 80 cm) oder Sängerin Rihanna (174 cm x 63 cm). Die Pappaufsteller gibt es in vielen verschiedenen Variationen.

Sogar von dem kleinwüchsigen russischen Medienstar Hasbullah Magomedov (35 cm x 95 cm) gibt es fünf verschiedene Pappaufsteller-Variationen, welche sich im preislichen Rahmen zwischen 24,99 Euro und 54,99 Euro bewegen.

Der Kaufland Online-Markplatz gilt als All-in-one-Lösung, die es Online-Händlern ermöglicht, ihre Artikel mit nur einer Registrierung national und international auf allen Kaufland-Marktplätzen zu verkaufen.