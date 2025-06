Kaufland macht große Verkündung – doch Kunden sind sofort auf 180: „Absolute Frechheit“

In den sozialen Medien stellt Kaufland ein ganz besonderes Produkt vor, das man zukünftig in den Regalen des Supermarkts finden kann. Statt dieses zu feiern, reagieren viele Kunden in den Kommentaren jedoch mit Empörung und Wut.

Bei Kaufland werden ab sofort zwei Kultprodukte miteinander kombiniert: Die Schokolade von Milka trifft jetzt auf LOTUS Biscoff. In dem Beitrag stellt das Unternehmen das neue Produkt vor und schreibt stolz: „Wir bringen zusammen, was zusammen gehört.“

Milka: Preiserhöhung trotz kleinerer Packung

Eine Kombination, die bei den Kunden anzukommen scheint. So heißt es in den Kommentaren unter anderem: „Die Kombi von Schokolade und diesen Keksen stelle ich mir lecker vor“, „Klingt auch lecker; wird probiert“ oder auch „sieht sehr lecker aus.“

Neben diesem positiven Feedback löst die scheinbar unschuldig wirkende Ankündigung von Kaufland auch plötzlich eine gewaltige Flut von negativen Kommentaren aus. Einige Kunden scheinen mit der Entwicklung der Milka-Schokoladen nämlich unzufrieden zu sein und machen ihrem Ärger Luft.

So ist ein großer Kritikpunkt unter anderem, dass die Milka-Schokolade kleiner geworden ist. Trotz einer Preissteigerung sank der Inhalt der Schokolade von 100 auf 90 Gramm und wurde damit ein Kandidat für die „Mogelpackung des Monats“ verliehen von der „Verbraucherzentrale Hamburg“. So schreibt ein wütender Kunde: „Einfach aus 100 Gramm, 90 machen und dann auch noch ein unverschämter Preis!“

Kaufland-Kunden boykottieren Produkte

Mittlerweile kostet die Milka-Schokolade bei Kaufland 1,99 Euro, also 50 Cent mehr als früher. Diese Preissteigerung hat viele Kunden dazu verleitet, eine drastische Entscheidung zu treffen. In den Kommentaren verkünden einige Nutzer: „Kauf ich nicht mehr … die Preise sind eine absolute Frechheit“ oder auch „Milka war meine Lieblingsschokolade. Nein, nicht mehr zu diesem hohen Preis. Da verzichte ich.“ Entschieden schreibt ein Kunde: „Milka wird boykottiert.“

Aber nicht nur Milka erntet einiges an Kritik, sondern auch Kaufland selbst. Der Grund? Nach der Ankündigung wollten ein paar Kunden zumindest das neue Milka-Produkt probieren. Im Supermarkt angekommen, war dies jedoch noch gar nicht vorrätig. Enttäuscht berichtet ein Nutzer: „Leider gab es diese Sorte bei uns im Kaufland nicht“. Und auch ein anderer Kunde berichtet, dass in dem lokalen Kaufland „natürlich keine vorhanden“ waren.

In den Kommentaren beruhigt das Unternehmen die Kunden jedoch: Es handelt sich offenbar lediglich um eine Verspätung, und die neue Sorte soll bald in allen Filialen verfügbar sein.