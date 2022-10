Kaufland: Großer Wirbel um dieses Produkt – Kunden irritiert

Was steht denn da neuerdings bei Kaufland im Regal? Der Anblick eines Produkts irritiert die Kunden – und dürfte besonders bei Veganern für Fragezeichen sorgen.

Veganer dürfen sich mittlerweile über ein breites Angebot freuen. Vor allem beim Milch-Ersatz gibt es haufenweise Alternativen: Von Mandel-, Hafer-, Kokosnuss-, bis Soja-Milch ist alles dabei. Aber für welche Zielgruppe DIESE Milch bei Kaufland ist, das ist niemandem so recht klar.

Kaufland: Für wen ist diese Milch?

Eine Kundin entdeckte im Kaufland-Regal jetzt eine Milch des Herstellers „Schwarzwaldmilch“, welche zu 50 Prozent aus Kuhmilch und zu 50 Prozent aus Haferdrink besteht. Kostenpunkt: Rund 1,60 Euro. Mit dem Betreff „Wer ist die Zielgruppe?“, teilte sie ein Foto davon auf der Online-Plattform Reddit. Das Produkt entdeckte sie in Leipzig.

Und das Bild löste eine hitzige Diskussion aus. Wofür soll das Produkt gut sein, fragen sich da einige. „Pärchen, die nur zu 50 Prozent vegan sind“, „Leute, die nur ganz wenig Fleisch essen“ oder „Personen, die es erstmal langsam angehen wollen“, witzeln die Reddit-User in dem Beitrag.

Kaufland-Milch sorgt für Diskussionsstoff

Doch einige vermuten dahinter schon einen ernsthaften Sinn: „Alles wird teurer, also strecken sie Kuhmilch mit Hafer (was ja ein billiger und leichter zu lagernder Rohstoff ist), aber versuchen das den Kunden als Feature statt als Sparmaßnahme zu verkaufen?“, schreibt beispielsweise ein User. „Denke, der Geschmack liegt deutlich näher an richtiger Milch, man spart aber die Hälfte an Tierleid“, lautet eine andere Stimme dazu.

Ebenfalls nicht ganz abwegig: „Die Zielgruppe sind Menschen, die ihren Konsum tierischer Produkte reduzieren wollen, aber (noch?) nicht bereit sind für größere Schritte.“ Wie dem auch sei – letztendlich darf jeder selbst entscheiden, was in seinem Einkaufswagen landet.