Aldi, Kaufland und Co.: Bei diesem Produkt ist ein schwerer Fehler unterlaufen – es droht Lebensgefahr

Kunden von Aldi, Kaufland und Co. sollten jetzt tierisch aufpassen. Denn es gibt ein Produkt im Sortiment, bei dem einem Hersteller ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. Bei einigen Personen kann dabei im schlimmsten Fall Lebensgefahr bestehen. Bist auch du betroffen?

Aldi, Kaufland und Co.: Diese Schokolade birgt Gefahr

Schokolade soll Menschen eigentlich glücklich machen, gilt als Belohnung oder

Nervennahrung. Bei der Marabou-Milchschokolade des Lebensmittelkonzerns Mondelēz

International sieht das allerdings aktuell anders aus. Das Unternehmen, das unter anderem

auch für die Herstellung von Milka und Toblerone zuständig ist, hat die Schokolade jetzt

aufgrund einer gesundheitlichen Gefahr zurückgerufen.

So können Menschen mit Allergien gegen Mandeln, Weizen und Schalenfrüchten schwer auf die Marabou-Schokolade reagieren. Auf den betroffenen Produkten steht zwar der Hinweis „kann Spuren von Nüssen und/oder Weizenenthalten“, die oben genannten Allergene werden auf der Packung allerdings nicht aufgehört. Da aber da in der Schokolade eine große Zahl dieser Zutaten an Allergenen steckt, kann das der Verzehr für Allergiker sehr gefährlich werden.

Aldi, Kaufland und Co.: Allergiker sollten sofort handeln

Betroffene Personen sollten die Marabou-Milchschokolade in der 220-Gramm-Packung alsonicht verzehren – konkret gilt die Warnung für die folgenden Chargen: die Marabou-Milchschokolade 220g von Mondelēz International mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Dezember, 7. Dezember, 17. Dezember und 22. Dezember 2024 mit den Los-Codes OUV0140613, OUV0141043, OUV0140751, OUV0141051, OUV0140832. Die Produkte gingen bundesweit bei Aldi, Kaufland und Edeka in den Verkauf.

Sollten Allergiker trotz Warnung zu dieser Schokolade greifen, kann das schlimme Folgen haben. Die Auswirkungen sind vielfältig und können stark variieren. So kann der Verzehr zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Hautrötungen führen. Auch mildere Symptome wie ein Kribbeln oder Brennen auf der Zunge, an den Lippen oder im Rachenraum sind nach dem Verzehr möglich, ebenso wie eine laufende Nase, Heiserkeit oder Atemnot.

In schlimmen, aber seltenen Fällen kann es aber auch zu einem sogenannten anaphylaktischen Schock kommen, der lebensgefährlich sein kann. Dabei kann die betroffene Person bewusstlos werden und einen Atem- oder Kreislaufstillstand erleiden.

Allergiker sollten also nicht nur die Finger von der Marabou-Schokolade bei Aldi, Kaufland und Co. lassen, sondern diese auch direkt wegwerfen oder in der entsprechende Filiale gegen Vorlage des Kassenbons zurück geben.