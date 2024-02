Kaufland & Lidl greifen durch – Kunden bemerken es an der Kasse

Wer in den letzten Monaten bei Kaufland und Lidl einkaufen war, der hat schon so einiges mitmachen müssen: Egal ob Preissteigerungen oder leere Regale – der Wocheneinkauf war in der jüngeren Vergangenheit mit viel Frust verbunden.

Umso aufmerksamer dürften Kunden allerdings nun diese Nachricht verfolgen: Denn jetzt greifen Kaufland und Lidl bei einigen Produkten durch. Kunden werden es an der Kasse sofort bemerken.

Kaufland & Lidl greifen bei Preisen durch

Denn Kaufland und Lidl senken die Preise für zahlreiche Produkte. Betroffen sind Lebensmittel der jeweiligen Bio-Eigenmarken der Händler. Die Änderungen treten bereits ab Montag (29. Januar) in Kraft. Das dürfte kein Kunde im Regal übersehen.

Kaufland begründet den Schritt mit „gesunkenen Rohwarenpreisen“. Den daraus resultierenden Preisvorteil wolle man nun an die Kunden weitergeben. Insgesamt mehr als 50 Artikel der Kaufland-Eigenmarke „K-Bio“ kosten nun weniger.

Preissenkungen bei Kaufland und Lidl. Foto: Kaufland

Als Beispiele nennt der Supermarkt die 500-Gramm-Packung Dinkelflocken (von 1,75 Euro auf 1,25 Euro gesenkt) oder die 200-Gramm-Packung Haselnusskerne (von 2,95 Euro auf 2,39 Euro). Das sind Rabatte zwischen 20 und 30 Prozent.

Bio-Lebensmittel günstiger zu haben

Auch Lidl senkt die Preise bei zahlreichen Bio-Produkten. Der Discounter nennt auch einige Beispiele:

„Bio-Müsli“ von „Crownfield“ (500 Gramm) – 2,75 Euro statt 2,99 Euro

„Bioland-Weizenmehl“ von „Belbake“ (1 Kilogramm) – 0,85 Euro statt 0,99 Euro

„Bio Transfair Café del Mundo ganze Bohne“ von „Bellaroom“ (1 Kilogramm) – 10,45 Euro statt 10,95 Euro

Sowohl bei Lidl als auch bei Kaufland sollen die Preissenkungen dauerhaft im Sortiment verbleiben.