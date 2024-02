Kaufland-Kunden blicken in Prospekt – und toben vor Wut: „Total blöd“

Viele Menschen sind Schnäppchenjäger und so kommen ihnen jegliche Angebote gerade recht, die einfach verfügbar sind. Sobald ein rotes Preisschild auftaucht, gehen die Alarmglocken an. Denn je mehr die Prozente purzeln, desto kauffreudiger wird man.

Aber als Kaufland-Kunden zuletzt in den neuen Prospekt geschaut haben, war von Kauffreude wenig zu sehen. Stattdessen wurde die Kunden von Kaufland eher sauer und das aus einem speziellen Grund.

Kaufland-Kunden deswegen verwirrt

In Verbindung mit der Vorstellung eines neuen Produktes wurde Kaufland-Kunden in den letzten Tagen auch ein neuer Wochenprospekt inklusiver jeder Menge Angebote vorgestellt. Aber eine Sache irritierte die Kunden dabei gewaltig.

Ein Kunde äußerte seine Bedenken per Kommentar: „Was ich nicht gut finde ist, dass im Kaufland-Prospekt drei verschiedene Verkaufsdaten sind. Nämlich ab Donnerstag, Freitag und Samstag, sowie ab Montag bis Mittwoch. Das bedeutet, dass wir ältere Menschen dreimal ins Geschäft müssen, um zu den Angeboten zu kommen. Beschwerlich und schlechte Klimabilanz.“

Eine weitere Kundin gab dem Mann recht: „Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist total blöd.“

Kaufland reagiert auf den Ärger der Kunden

Da mehrere Kunden Unverständnis in Bezug auf die verschiedenen Angebotsdaten zeigten, hat sich DER WESTEN an den Supermarkt gewandt und nachgefragt, warum genau Kaufland die Angebote in ihren Prospekten auf verschiedene Tage aufteilen.

„Wir haben jede Woche mehr als 300 Artikel in der Werbung. Der überwiegende Großteil davon gilt eine Woche lang von Donnerstag bis Mittwoch. Zusätzlich haben wir zum Wochenanfang und zum Wochenende ausgewählte Produkte im Angebot. Das heißt, die Wochenangebote überschneiden sich immer mit einem der anderen Angebotszeiträume“, erklärt Kauflands Pressesprecherin Andrea Kübler.

Ob das die Kunden zufriedenstellt, wird sich zeigen.