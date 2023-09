Kaufland-Kunden schauen bei Kassenbon genau hin – und fallen bei diesem Posten aus allen Wolken

Bei diesem Anblick auf ihrem Kassenbon waren manche Kunden mächtig verwirrt. Im Zentrum der Aufregung stehen ein ungewöhnlicher Posten auf dem Kassenbon, ein Fehler der Kassierer und äußerst irritierte Kunden. Aber der Reihe nach.

Egal ob sie bei Supermärkten wie Kaufland einkaufen gehen oder in Möbelhäusern wie Ikea oder Drogerien wie dm: Viele Kunden werfen nach ihrem Einkauf einen genauen Blick auf ihren Kassenbon. Sie wollen sichergehen, dass ihnen bloß nicht mehr als nötig in Rechnung gestellt wurde. Manche Kunden von Kaufland hatten nach ihren Einkäufen jedoch genau den gegenteiligen Eindruck. Was war passiert?

Kaufland-Kunden wegen Cent-Betrag verwirrt

In den sozialen Netzwerken veröffentlichten Kunden von Kaufland zuletzt immer mal wieder Fotos von ihren Kassenbons. Darauf zu sehen war ein Posten über einen Cent, der ihnen erstattet wurde – häufig mit dem Zusatz „Kartenzahlung“.

Die Kunden fragten sich, was es damit wohl auf sich habe. Belohnt Kaufland etwa jene Kunden, die mit Karte zahlen, mit einem Rabatt von einem Cent?

Keineswegs! Eine Kundin schaltete sich in die Diskussionen ein und erklärte, dass es sich dabei um einen vorangegangenen Fehler des Kassierers gehandelt haben müsste. So komme es manchmal vor, dass der Kassierer aus Versehen auf die 1 seiner Tastatur tippe, bevor er den Zahlungsvorgang freigibt. Dadurch zahle der Kunde zunächst einen Cent, den er anschließend im Restbetrag wieder gutgeschrieben bekommt.

Kaufland und die neuen Kassen

Andere Kaufland-Kunden hatten derweil zuletzt ganz andere Sorgen. Sie kommen einfach nicht mit den neuen SB-Kassen klar, die es mittlerweile in manchen Filialen der Supermarkt-Kette gibt. Die gute Nachricht für alle Kunden, die gern auf altmodische Weise zahlen: Die klassischen Kassen wird es auch bei Kaufland weiterhin geben.

Andere Kunden empfinden die neuen SB-Kassen hingegen als eine sinnvolle Technologie, weil man speziell kleinere Einkäufe dort schneller abwickeln könne. Man kann es offensichtlich nicht jedem Kunden rechtmachen.