Kaufland-Kunden gehen auf die Barrikaden – der Grund ist lächerlich! „Furchtbar“

Kaufland muss sich regelmäßig mit Kunden-Kritik auseinandersetzen. Erst kürzlich warb der Supermarkt in den sozialen Medien mit Angeboten, die letztes Jahr für einen Mega-Hype sorgten. Das machte Kunden allerdings richtig wütend (>> hier mehr lesen).

Jetzt gehen Kaufland-Kunden erneut auf die Barrikaden. Der Grund dafür sorgt allerdings für Kopfschütteln.

Kaufland: Frust bei Kunden

Nachdem das letzte Hype-Produkt gefloppt ist, können Kunden von einem anderen offenbar nicht genug bekommen. Demnach sollen in der Facebook-Gruppe „WIR SIND GARTEN – Zimmerpflanzen“ zahlreiche Menschen über die Alokasie-Pflanze aus dem Kaufland-Sortiment schwärmen.

Die Alokasie ist eine Zimmerpflanze, die für ihre großen, dekorativen Blätter bekannt ist. Die Blätter sind herz- oder pfeilförmig und dunkelgrün oder auch silbrig, je nach Art. Obwohl die Alokasie bei vielen Pflanzen-Liebhabern gut ankommt, kassiert der Supermarkt Kritik.

Angebot sorgt für Mega-Hype: Kunden rasten aus

In den sozialen Medien meckern Kunden, dass die Pflanze bereits ausverkauft ist. Auf Facebook sollen sich Kommentare wie „Der Kaufland bei uns hat sie leider nicht“, „Bei uns gibt’s die nicht im Kaufland“ und „Ich hatte leider in allen beiden Filialen hier kein Glück“, nur so häufen. Eine Kundin findet das offenbar ganz dramatisch.

Sie kommt zum Entschluss: „Ich könnte heulen.“ Eine andere ärgert sich bereits über sich selbst: „Furchtbar – dieser dämliche Kaufland-Hype! Eigentlich kaufe ich keine teuren Pflanzen, weil ich keinen grünen Daumen habe. Maximal zehn Euro habe ich bis jetzt für die Pflanzen gezahlt. Seit Montag lese ich aber hier so viel von den Alokasien bei Kaufland, dass ich dringend dorthin will, um sie zu kaufen.“

Kaufland: Kunden können auf Alternativen zurückgreifen

Wer die Alokasie nicht im Supermarkt findet, kann auf Alternativen zurückgreifen. Gartencenter haben sie mit etwas Glück vorrätig. Ob sie dort auch für 29,99 Euro erhältlich ist, ist allerdings fraglich.