Kaufland: Supermarkt-Angebot sorgt für Kunden-Wut – „Kein Bedarf!“

Kaufland bringt seine Kunden hin und wieder auf die Palme. In den Filialen kann es zu langen Warteschlangen kommen und auch das Sortiment entspricht nicht immer den Vorstellungen der Kunden.

Zuletzt nahm Kaufland beispielsweise ein beliebtes Kult-Getränk aus dem Programm und sorgte damit für Aufruhe im Netz. Nun folgt die nächste bittere Enttäuschung für Kunden.

Kaufland-Angebot sorgt für Kritik: Kunden sind genervt

In einem Facebook-Post wirbt Kaufland mit drei verschiedenen Produkten: Einem Dessert und einer Eiscreme am Stiel der Marke „Boujee“ und ein weiteres Eis der Marke „Gamberina“. Die Gemeinsamkeit der drei Artikel: Sie sind alle im Style der Dubai Schokolade. Zu den Angeboten schreibt Kaufland: „Ein Stück Dubai auf der Zunge!​“

Während die Dubai Schokolade letztes Jahr noch einen riesigen Hype erlebt hat, sind mittlerweile viele Menschen von den Produkten genervt. Das muss nun auch Kaufland spüren, denn Kunden machen dem Supermarkt eine klare Ansage.

Nach Hype um Dubai Schokolade: Kunden ziehen bitteres Fazit

Unter dem Facebook-Post von Kaufland häufen sich zahlreiche negative Kommentare: „Bleib bei der normalen Schokolade“, „Keins davon könnte mich reizen“, „Kein Bedarf“ und „Langsam nervt es“, schreiben einige User. Eine weitere Nutzerin kommt zu dem Entschluss: „Nee danke, mit dem Dubai-Zeug kann man mich jagen“.

Das Angebot kommt für die Kaufland-Kunden offenbar deutlich zu spät. Eine Userin fragt deshalb: „Hört das jemals wieder auf?“ Eine Antwort auf diese Frage gab es Seitens Kaufland nicht. Ob die Dubai Schokolade in Zukunft weiterhin in den Supermärkten zu finden ist oder sie künftig aus dem Sortiment genommen wird, bleibt also abzuwarten.