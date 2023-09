Kaufland führt Änderung an der Kasse ein – das müssen Kunden jetzt beachten

Kaufland-Kunden, aufgepasst! Der Supermarkt hat eine Neuerung an der Kasse eingeführt. Besonders für Bargeld-Muffel dürfte sie interessant sein.

Vor allem seit der Corona-Pandemie wird immer weniger per Bargeld bezahlt – eine Entwicklung, die man offenbar auch bei Kaufland ganz genau verfolgt hat, denn: Ab sofort können Kunden in allen deutschen Kaufland-Filialen direkt mit der Kaufland-App bezahlen!

Das müssen Kaufland-Kunden jetzt wissen

In kurzer Zeit ist der Bezahlvorgang laut Kaufland mit nur einem Scan an der Kasse erledigt. Aktivierte Coupons und das Sammeln von Treuepunkten mit der Kaufland Card werden dabei berücksichtigt. Dafür wurde das in der Kaufland-App enthaltene digitale Vorteilsprogramm, die Kaufland Card, um die Zahlungs-Funktion Kaufland Pay erweitert.

Zur Ausführung der Bezahlfunktion setzt Kaufland auf die Mobile-Payment-Lösung Bluecode, wie der Supermarkt in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Damit sollen die Vorteile der Kaufland Card weiter ausgebaut werden.

Registrieren über die Kaufland-App

„Die breite, attraktive Vorteilswelt aus Extra-Rabatten, Coupons oder Gewinnspielen wird nun durch zusätzliche Vorteile, die das einfache und sichere Bezahlsystem mit sich bringt, ergänzt. So wird der Bezahlvorgang für die Kunden weiter beschleunigt und bleibt dabei dennoch bequem“, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung.

Registrieren kannst du dich direkt über die Kaufland-App. Bist du mit deiner Bankverbindung einmal verifiziert und hast Kaufland Pay aktiviert, genügt das Scannen des Kaufland Card-QR-Codes an der Kasse, um zu bezahlen. Der schwarze QR-Code färbt sich bei der Anwendung von Kaufland Pay blau. Der automatische Bezahlvorgang ist damit auf dem Display des Smartphones optisch nachvollziehbar.

Zahlen auch ohne Internetverbindung

Kaufland Pay wurde bereits in den vergangenen Monaten in ausgewählten Filialen getestet. Es ist temporär auch offline funktionsfähig. So kannst du auch mit Kaufland Pay bezahlen, wenn dein Handy zum Zeitpunkt der Zahlung keine Internetverbindung haben sollte.