Rossmann setzt es endlich durch – Kunden bemerken es an der Kasse

Drogeriemarkt Rossmann schließt zur Konkurrenz auf – mit einem neuen Service für Kunden. Genauso wie dm hat auch Rossmann eine App für das Smartphone, die viele Rabatte in verschiedenen Bereichen bietet.

Im Gegensatz zu dm blieb die Rossmann-App bisher jedoch eine wichtige Funktion schuldig. Jetzt hat die Drogeriekette nachgerüstet.

Rossmann geht drastischen Schritt

Mittlerweile gibt es für fast alles eine App auf dem Smartphone. Das kann mal mehr und mal weniger praktisch sein – im Fall von Einzelhändlern wie dm oder Rossmann lohnt sich aber besonders eine bestimmte Funktion.

So bieten die Apps der Drogerieketten nicht nur wechselnde Rabatte an, sondern zumindest bei dm bisher auch die Möglichkeit des digitalen Kassenbons. Rossmann hatte diese Funktion bis zuletzt nicht – das hat sich jetzt aber geändert! Ab sofort können Kunden den digitalen Kassenbon nutzen, dadurch Papier sparen und gleichzeitig einen guten Überblick über die Einkäufe bewahren.

Rossmann: So funktioniert der neue Service

Wenn man als Rossmann-Kunde ein Kundenkonto und die App auf dem Smartphone besitzt, ist die Nutzung des digitalen Kassenbons kinderleicht. Wie die Drogeriekette in einer Mitteilung erklärt, müssen Kunden die Rossmann-App beim Kassiervorgang scannen lassen – was ohnehin oft beim Einkauf passiert, um die Rabatte nutzen zu können. Anschließend wird der digitale Bon automatisch in der App gespeichert, ohne, dass die Funktion extra aktiviert werden müsste.

„Unsere App ist ein zentrales Element für unsere Kundinnen und Kunden – mit der digitalen Belegfunktion wird sie jetzt noch attraktiver. Die Übergänge zwischen den Verkaufsdestinationen dürfen nicht spürbar sein“, so Petra Czora, Geschäftsleitung Marketing bei Rossmann zu der Neuerung.

Aktuell wird die Rossmann-App von 10 Millionen Kunden im Monat genutzt. Bleibt abzuwarten, ob die neue Funktion dafür sorgt, dass es künftig noch mehr Nutzer werden.