Kaufland verschenkt Geld an Kunden – es könnte dir bei jedem Einkauf passieren

Beim Einkaufen gibt man Geld aus. Das klingt so banal, dass man es eigentlich gar nicht aufschreiben muss. Wenn man als Kunde an der Kasse jedoch plötzlich Geld geschenkt bekommt, sollte man das auf jeden Fall erwähnen. Und nein, wir reden nicht von Pfandbons oder Sonstigem.

Die Supermarktkette Kaufland wirbt nämlich mit gleich mehreren Wegen, wie Kunden an der Kasse plötzlich den ein oder anderen Euro geschenkt bekommen. Und kaum einer der Kunden hat diese Möglichkeiten wirklich auf dem Schirm.

Kaufland schenkt Kunden Geld

Kaufland formuliert auf seiner Internetseite mehrere „Kundenversprechen“, die für ein möglichst entspanntes Einkaufserlebnis sorgen sollen. Was aber zu diesen Versprechen auch dazugehört: Kann Kaufland diese nicht einhalten, profitiert der Kunde.

So beispielsweise beim Thema „Frische“. Wenn du beim Einkaufen einen Artikel mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum findest, kannst du das Personal in der Filiale darauf aufmerksam machen. Dann winkt dir ein Einkaufsgutschein in Höhe von 2,50 Euro!

Gutscheine für langes Anstehen an der Kasse

Und wer zu lange warten muss, soll ebenfalls einen 2,50-Euro-Gutschein bekommen. Ab mehr als fünf Minuten Wartezeit an der Frischetheke, wo es Wurst und Käse zu kaufen gibt – und ab mehr als fünf Minuten Wartezeit an der Kasse, wenn nicht alle anderen Kassen auch geöffnet sind. Das erscheint sehr wenig – ist aber die offizielle Kaufland-Vorschrift.

Im besten – beziehungsweise im schlechtesten Fall, wenn man die dafür nötigen Erlebnisse mit einbezieht – kannst du bei Kaufland also ohne große Zusatzarbeit Gutscheine im Wert von 7,50 Euro ergattern. Und wenn du möglicherweise nur einen kleinen, billigen Snack für die Mittagspause kaufst, machst du an der Kasse damit sogar noch Profit.