Kaufland: Jetzt ist endlich Schluss – Kunden werden es beim Einkauf sofort bemerken

Kaufland-Kunden können endlich aufatmen! Monatelang wurden sich Kaufland und ein Großhersteller nicht einig. Aber damit ist jetzt endlich Schluss.

Das wird immense Auswirkungen auf das Sortiment in den Regalen haben. Kunden werden es bei ihrem nächsten Einkauf wahrscheinlich direkt merken.

Kaufland: Diese Produkte sind wieder verfügbar

Kaufland-Kunden können sich in Zukunft wieder auf eine umfangreiche Angebotsauswahl freuen. Die Regale dürften in der nächsten Zeit wieder prall gefüllt sein. Nach Informationen der „Lebensmittel Zeitung“ hat Kaufland seinen Preisstreit mit dem Düsseldorfer Unternehmen Henkel beendet. So habe man sich auf neue Preise einigen können.

+++ Rewe, Kaufland und Co.: Kunden aufgepasst! DIESES Lebensmittel könnte bald deutlich teurer werden +++

Genau genommen heißt das, dass Produkte von beliebten Marken wie Pril, Persil, Perwoll, Spee oder Sidolin endlich wieder in das Supermarkt-Angebot wandern werden. Und das wird viele Kunden sicherlich sehr freuen, denn sie mussten monatelang auf die Produkte von Henkel verzichten. Nicht nur in Deutschland, sondern an vielen Standorten in ganz Europa.

Kaufland: Henkel-Streit hatte enorme Auswirkungen

Der Streit mit Henkel hatte für Kaufland zur Folge, dass man Marktanteile verloren hat, unter anderem in der Warengruppe für Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. Viele Supermarkt-Kunden haben großes Vertrauen in die Traditionsmarken von Henkel und kauften diese deshalb bei Rewe, Edeka und vor allem in Drogerien ein.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Preisstrukturen wurden aber nicht nur mit Henkel angepasst. Eine Einigung ist Kaufland demnach auch mit dem britischen Konzern Unilever gelungen. Zu dem Großkonzern gehören unter anderem Marken wie Knorr, Axe, Coral, Dove und Rexona. Auch bei diesen Marken können sich Kaufland-Kunden jetzt also wieder auf prall gefüllte Regale freuen.