Rewe, Kaufland und Co.: Kunden aufgepasst! DIESES Lebensmittel könnte bald deutlich teurer werden

Nicht schon wieder! Langsam fragt man sich als Kunde, ob es bei Rewe, Kaufland & Co. überhaupt noch Lebensmittel gibt, die NICHT teurer werden oder es bereits sind.

Jetzt wird der Geldbeutel erneut auf die Probe gestellt. Denn ein beliebtes Produkt, das es bei Rewe, Kaufland und in zahlreichen anderen Supermärkten zu kaufen gibt, dürfte bald spürbar teurer werden.

Rewe, Kaufland & Co.: Preis-Schock beim Fisch

Die Rede ist von Fisch – genauer gesagt vom Dorsch. So nennt man Kabeljau aus der Ostsee. Dass der Preis für diese Sorte Fisch steigt, liegt aber nicht vorrangig an steigenden Energiekosten, Inflation oder sonstigen Gründen, die wir zuletzt häufiger in diesem Zusammenhang gehört haben.

Um den Dorsch steht es vielmehr sehr dramatisch. Wie die Forscher des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven in einer Studie aufzeigen, gehen die Dorsch-Bestände rapide zurück.

Der Atlantische Kabeljau bzw. „Dorsch“ Foto: IMAGO/imagebroker

Vor allem beim Polardorsch herrscht Alarmstufe Rot. Der Fisch ist enorm wichtig für das Ökosystem des Arktischen Ozeans. Bei Belugas, Narwalen oder Ringelrobben steht er auf der Speisekarte – und auch die Inuit in Kanada und Grönland schwören auf das nährstoffreiche Fleisch.

Laut den Forschern des AWI müsste „dringend gehandelt werden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die arktischen Polardorschbeständen abzuschwächen“. Die steigenden Wassertemperaturen schränken den Lebensraum des Fisches immer weiter ein – und das Eis, unter dem die Jungtiere meist viel Nahrung finden, schmilzt ihnen davon.

Preis könnte um 30 Prozent steigen

Weniger Dorsche bedeuten gleichzeitig aber auch, dass weniger Dorsche gefangen werden dürfen. Laut den Forschern fällt daher auch die Fangempfehlung für 2024 deutlich geringer aus – heißt: Es gibt auch weniger, um ihn in den Supermärkten zu verkaufen. Und das treibt den Preis nach oben.

Mehr News:

Laut „t-online“ kostet ein Kilo Dorsch aktuell etwa neun Euro. Doch der Preis könnte mit Blick auf die genannten Entwicklungen um bis zu 30 Prozent steigen. Dann müsste der Kunde schon rund 11,25 Euro blechen.