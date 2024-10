Kaufland-Kunden stinksauer – „Wird immer schlimmer“

„Täuschung am Kunden“? Die beliebte Supermarkt-Kette Kaufland zieht mit DIESER Aktion heftige Kritik auf sich! Es kommt zu Konsequenzen.

Die Empörung in der Facebook-Gruppe „Veganer Einkauf“ ist groß, als eine Userin einen Beitrag zu einem Erlebnis bei Kaufland postet. Sie veröffentlicht in der Gruppe zwei Fotos des Produktes Kägi fret, einer Schweizer Schokoladenwaffel. Das Produkt ist eigentlich mit dem „Vegan“-Symbol gekennzeichnet.

Zutatenliste offenbart Erschreckendes

Doch wie die Zutatenliste zeigt, die die Kundin gleich mit abgelichtet hat, ist dieses Produkt offenbar gar nicht vegan. Denn in der Liste sind „Vollmilchpulver“ und „Eigelbpulver“ zu finden.

Auf den Beitrag reagierten bereits dutzende Menschen, teils stinksauer. So schreibt ein Nutzer: „Ich bin leider immer kurz angebunden, aber beim nächsten Einkauf will ich das mal ansprechen. Das ist nämlich echt ne echte Frechheit. Und es wird auch immer schlimmer… Wenn’s nichts bringt, vielleicht mal an die Verbraucherzentrale wenden. Sonst weiß ich auch nicht weiter…“

Ein anderer unterstellt Kaufland „Täuschung am Kunden“. Ob es nun eine Täuschung war oder einfach ein Versehen des Supermarktes ist – das sei mal dahingestellt. Doch für Veganer und auch Allergiker ist das durchaus ärgerlich. So schreibt eine Nutzerin: „Oooh Mann. Danach hätte ich wohl meinen ganzen Tag auf der Toilette verbracht.“

Übrigens hat die „Entdeckerin“ offenbar eine Antwort von Kaufland bekommen. Sie teiltt Tage später den Screenshot einer E-Mail von Kaufland. Auch hier ist die Echtheit nicht bestätigt, sie sieht aber authentisch aus. Kaufland dankt darin für das Feedback und teilt mit, der Fachbereich habe das Logo entfernt.