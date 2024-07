Kaufland: Wer wirklich hinter „K-Classic“ steckt, will kein Kunde glauben

Kunden von Kaufland werden in Zeiten von heftigster Inflation immer sparsamer. Dabei greifen sie gerne auf die Eigenmarken zurück. Kaum jemand weiß jedoch, welche Hersteller eigentlich hinter der Kaufland-Eigenmarke „K-Classic“ stecken.

Hinter den Eigenmarken der Supermärkte und Discounter stecken nämlich oft die Hersteller von Markenprodukten. Die billigeren Eigenprodukte sind dadurch im Grunde dieselben wie die Markenprodukte, aber kosten den Kunden nur einen Bruchteil. Hinter den Produkten „K-Classic“ von Kaufland stecken so unter anderem eine Reihe von Herstellern von Markenprodukten.

„K-Classic“: Wer steckt hinter den Produkten?

Hinter dem Milchreis von der Eigenmarke von Kaufland steckt so etwa Müller Milchreis. Aber Müller stellt auch den „K-Classic Joghurt Banane & Schokoflakes“ her. Wem die Produkte von Müller also zu teuer sind, kann auf die „K-Classic“ Alternative zurückgreifen. Inhaltlich sind es dieselben Produkte, nur eben billiger.

So ist einer der Hersteller vom Kuchen der Kaufland-Eigenmarke die Firma „Coppenrath & Wiese“. Sowohl der „Grotemeyer’s Konditorei Käsekuchen“ als auch der Mandel-Bienenstich von „K-Classic“ wird von dem Markenhersteller produziert. Die tiefgefrorenen Mini Berliner werden ebenfalls von der Firma hergestellt.

Hier eine Übersicht über die Hersteller aller weiteren Produkte der Eigenmarke von Kaufland:

K-Classic Toast Schmelzkäsescheiben/Marke: Hochland Toastscheiben

K-Classic Nudelsalat/Marke: Homann Nudelsalat

K-Classic Ravioli Bolognese/Marke: Maggi GmbH (Nestlé S.A.) Ravioli in Tomatensauce

K-Classic Champignons/Marke: Bonduelle Champignons

K-Classic Stapel Chips/Marke: Lorenz Chipsletten

K-Classic Vollmilch Schokobutterkeks/ Marke: Leibniz Schokobutterkekse

K-Classic Feiner Rührkuchen Marmor/ Marke: Küchenmeister Marmorkuchen

Kaufland: Woher kommt Preisunterschied?

Warum sind die Produkte aber eigentlich identisch und haben trotzdem unterschiedliche Preise? Manchmal liegt es daran, dass der Hersteller für die Eigenmarken billigere Zutaten verwendet.

In der Regel ist der Grund für den Preisunterschied jedoch, weil für die Markenprodukte oft große Werbekampagnen gestartet werden. Diese lassen den Preis dann entsprechend steigen. Für die Produkte von „K-Classic“ wird dagegen kaum bis gar keine Werbung gemacht, weswegen diese billiger angeboten werden können.

Hinter der Eigenmarke „K-Classic“ von Kaufland stecken die unterschiedlichsten Marken. Aber auch bei den Eigenprodukten von Aldi, Lidl und Edeka sind dies der Fall. Wer also durch die Eigenmarken von Supermärkten sparen will, muss sich keine Sorgen machen, dass die Qualität dadurch entsprechend geringer ist.