Kaufland: Kunden müssen aufpassen! DIESE E-Mail heißt nichts Gutes

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das bedeutet für Supermärkte wie Kaufland nicht nur die stressigste und verkaufsreichste Zeit des Jahres, sondern allgemeinhin auch eine Zeit der Besinnung und des Schenkens.

So mag es kaum verwundern, dass diverse Supermärkte und Unternehmen gerade zum Weihnachtsmonat hin ihren treuen Kunden eine Freude machen wollen. Doch bei dieser eigentlich verlockenden Aktion von Kaufhaus solltest du gehörig aufpassen, sonst hast du bald nicht Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, sondern eine Menge Ärger am Hals!

Kaufland: Achtung vor DIESER Mail

Per Mail scheint die Supermarktkette Kaufland ihre Kunden momentan mit einer tollen Weihnachtsaktion zu locken. Immerhin bestehe die Chance auf einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro, noch dazu sei man laut Mail direkt in die Endauswahl gekommen. Noch mehr Glück hat man als Kunde eigentlich nur, wenn eine zweite Kasse öffnet.

Nur leider ist die Chance des unverhofften Geldsegens nichts weiter als die nächste miese Masche fieser Betrüger! Denn auf Facebook warnen mittlerweile mehrere Kunden bereits davor, bloß nicht auf den Link, mit dem man angeblich an der Endziehung teilnehmen könne, zu klicken. Dahinter würde sich eine Phishing-Seite befinden.

Spam-Mail verbirgt böse Gefahren

Nicht nur ist die Chance groß, dass du dir durch Anklicken des Links Viren und andere Schadsoftware auf dein Endgerät holst, die gemeine Betrügerei geht sogar noch weiter. Denn in einem Fragebogen wirst du als Kaufland-Kunde auf der Seite dann nach der Eingabe deiner Daten gefragt. Anders könntest du nicht an der Gewinnziehung teilnehmen.

Doch auch das solltest du auf keinen Fall tun! Deine Daten werden sonst umgehend an andere Unternehmen verkauft und dann heißt es Ende mit deiner besinnlichen Weihnachtszeit. Statt „Jingle Bells“ und Weihnachtskarten von den Lieben wird sie sonst von Spam-Anrufen und nervigen Werbesendungen bestimmt.