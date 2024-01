Kaufland lüftet Produkt-Geheimnis aus Versehen – das hätte kein Kunde wissen dürfen

Sonderangebote oder neue Produkte werden bei Kaufland in der Regel über die wöchentlichen Prospekte oder in der App bekannt gegeben – außer, es handelt sich um absolute Kult-Produkte, deren Hype durch eine gewisse Geheimniskrämerei noch einmal angekurbelt wird.

So war auch der Plan für einen neuen Energy-Drink, den ein Internet-Star über Kaufland verkauft. Der Patzer eines Mitarbeiters sorgte allerdings dafür, dass das Produkt schon früher als geplant enthüllt wurde!

Kaufland enthüllt geheimes Produkt

Seit einiger Zeit vertreibt Youtuber und Twitch-Streamer Montana „Monte“ Black seinen Energy-Drink „Gönrgy“ in verschiedenen Supermärkten wie Kaufland. Die drei Sorten Tropical Exotic, Blueberry Coconut und Raspberry Cheesecake kamen bei Fans und Kunden bisher so gut an, dass der Streamer für Frühjahr 2024 neue Varianten seines Getränks angekündigt hat.

Während Montana Black natürlich keine weiteren Details dazu verriet, könnten Mitarbeiter bei Kaufland die Überraschung nun bereits verraten haben. Auf TikoTok kursierte am Wochenende ein Video, das in einer Kaufland-Filiale aufgenommen wurde. Da der Einzelhändler sowohl die aktuellen Sorten als auch die neuen „Gönrgy“-Varianten im Sortiment haben wird, kam es zu einer folgenschweren Verwechslung.

Das Video zeigt eine Palette mit bereits bekannten „Gönrgy“-Sorten, die allerdings mit den Etiketten für die kommenden Varianten ausgezeichnet wurden. Gut lesbar sind dabei die Bezeichnungen „Sweet Lemon“ und „Juneberry Jam“ – ups!

Kaufland: „Da sind wir relativ entspannt“

Montana Black reagierte am Montag (15. Januar) in einem Stream recht gelassen auf die vermeintliche Enthüllung, erklärte: „Das ist etwas, das du nicht verhindern kannst. Da sind wir auch relativ entspannt als Team Gönrgy.“ Spätestens, wenn die neuen Dosen an die Händler geliefert werden, werden die Geschmacksrichtungen ohnehin enthüllt.

Ob allerdings tatsächlich „Sweet Lemon“ und „Juneberry Jam“ ab Frühjahr 2024 in den Regalen stehen werden, das bestätigte der Streamer natürlich nicht. Vielleicht stehen am Ende doch andere Geschmacksrichtungen in den Regalen von Kaufland und Co.