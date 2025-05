Kaufland: Hammer-Angebote unter 1 Euro – Kunden können mächtig sparen

Du gehst regelmäßig bei Kaufland einkaufen und möchtest dabei ordentlich sparen? Dann ist es durchaus lohnenswert, sich mit den aktuellen Angeboten genauer auseinanderzusetzen.

Du findest sie nicht nur in den aktuellen Prospekten von Kaufland, sondern auch mithilfe von Deal-Plattformen. So zeigt MyDealz jetzt in einem Video zahlreiche Produkte bei Kaufland auf, die aktuell für unter einen Euro erhältlich sind.

Kaufland: Das gibt es aktuell für unter 1 Euro

Auf TikTok kündigte MyDealz die „Top Deals der Woche“ an und präsentiert ein Reel mit Produkten, die aktuell im Angebot sind. Dazu zählen:

Ein Bund Möhren für 99 Cent

Baconscheiben von der Eigenmarke für 99 Cent

DuschDas-Duschgel für 99 Cent

Haribo-Produkte für 77 Cent

Almighurt für 33 Cent

Müllermilch für 79 Cent

Schwipp-Schwapp Getränke für 69 Cent

+++ Auch interessant: Kaufland: Neuer Artikel lässt Kunden schäumen – „Was soll der Scheiß“ +++

Von den Schwipp-Schwapp-Produkten kostet die Sorte „Orange Zero“ sogar nur 35 Cent. Dazu heißt es: „Scheint sich wohl nicht so gut zu verkaufen.“ Ein Kunde ist von dem Angebot bei Kaufland aber wohl genervt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunde reagiert genervt

So kommentiert er unter dem Post von MyDealz: „Gibt’s auch was Nahrhaftes außer Möhren für unter einen Euro?“ Denn Haribo-Produkte, Almighurt, Müllermilch und Co. sind zwar reduziert, bieten sich allerdings eher für einen kleinen Snack für zwischendurch an.

Hier mehr lesen:

Wer lieber bei Obst und Gemüse sparen möchte, findet die Angebote dafür in der Regel in den Prospekten. Mit etwas Glück findest du dort weitere Produkte für unter einen Euro und kannst dadurch ebenfalls mächtig sparen.