Kaufland mit neuem Service beim Bezahlen – das müssen Kunden jetzt wissen

Die Kaufland Card kennst du wahrscheinlich schon. Doch kann sie jetzt noch mehr, als du weißt.

Der Supermarkt hat sich eine Erweiterung des Programms für seine treuen Kunden überlegt. So kannst du jetzt sowohl bei Kaufland im Markt als auch online kräftig sparen.

Deine Kaufland Card kann jetzt noch mehr

Kaufland-Kunden können jetzt an einem Treueprogramm teilnehmen, dass den Einkauf vor Ort mit dem Online-Shop verbindet. So können sie Punkte vor Ort und online sammeln und diese beim Einkaufen wieder einlösen. Außerdem gibt es ab sofort auch Marktplatz-Coupons in der Kaufland App.

So baut der Supermarkt an beiden Enden sein Angebot aus und versucht, die Kunden online wie auch stationär zu binden. Eine enge Verzahnung von Angeboten sowohl vor Ort als auch im Internet ist Kauflands neue Strategie der Kundenbindung.

„Wir freuen uns, diesen Mehrwert bieten zu können. Damit zählen wir zu einem der wenigen Unternehmen europaweit, das ein verzahntes Omnichannel-Programm mit stationären Filialen und einem Online-Marktplatz anbietet“, so Michael Lüttgen, der Geschäftsleiter von Kaufland Marketing International.

Supermarkt geht noch einen Schritt weiter

Als Nächstes will Kaufland das Treueprogramm für die Marktplatz-Händler im Web-Shop ausweiten. So könnten die über 10.000 Anbieter ebenfalls Coupons für K-Card-Inhaber anbieten und sich so eine größere Sichtbarkeit in der App erarbeiten.

Die Kaufland Card gibt es seit etwa zwei Jahren und Kunden können sie in allen der über 770 Filialen und auf kaufland.de beim Einkaufen nutzen. In der App werden beide Einkaufsmöglichkeiten bereits zu einer zusammengefasst, sodass Kunden Angebote aus der Online- und Filial-Welt gemeinsam angezeigt bekommen.