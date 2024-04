Cannabis rauchen bei Kaufland? Supermarkt passt sich an neue Gesetze an

Während der eine schon lange davon geträumt hat, sind für den anderen diese neuen Regeln ein echter Dorn im Auge. Seit dem 1. April ist das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft. Damit ist der Konsum und Besitz von Cannabis-Produkten in bestimmten Mengen straffrei. In vielen öffentlichen Orten wie Parks oder Freizeitplätzen liegt der typische Geruch bereits seit zwei Wochen in der Luft.

Doch nicht überall darf gekifft werden: in der Nähe von Kindern und Jugendlichen und Schulen beispielsweise nicht. Doch wie sehen die Supermärkte das? Darf bei Kaufland Gras konsumiert werden? Der Supermarkt passt sich an die neuen Gesetze an.

Kaufland: Kiffen auf Supermarkt-Parkplatz?

Nach dem stressigen Einkauf bei Kaufland mal eben ein paar Züge am Joint ziehen, das wird sicher der ein oder andere Konsument machen wollen. Doch ist das überhaupt erlaubt? Das Nachrichtenportal „echo24“ hat bei dem Unternehmen nachgefragt und eine eindeutige Antwort erhalten. „Wir halten uns in allen unseren Filialen an die gesetzlichen Vorschriften“, klärt Kaufland auf. „Das gilt auch für den Konsum von Cannabis auf unseren Parkplätzen. So ist der Konsum beispielsweise in der Nähe von Kindern und Jugendlichen und in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Spiel- und Sportplätzen verboten.“

Und da eben nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich während der Öffnungszeiten des Supermarkts Jugendliche und Kinder auf den Parkplätzen aufhalten, ist der Konsum von Cannabis dort verboten.

Konsequenzen drohen

Bei Verstößen gegen diese Regeln während der Öffnungszeiten wird laut Kaufland die Polizei verständigt. Gegenüber dem Nachrichtenportal erklärt das Unternehmen außerdem, dass es von seinem Hausrecht Gebrauch machen wird und „Störer“ des Geländes verweisen kann.

Diese Regelung, dass auf den Parkplätzen bei Kaufland nicht gekifft werden darf, gilt voraussichtlich nur während Öffnungszeiten und solange sich Kunden auf dem Parkplatz befinden. Hier müssen die Kunden also warten, bis sie wieder zu Hause sind, um Gras zu rauchen.