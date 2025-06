Kaufland zeigt eigenen Stanley-Cup – Kunden beschäftigt nur eine Frage

Kunden sollten besser genau aufhorchen, denn Kaufland hat eine brandneue Ankündigung – ab sofort führt der Supermarkt nämlich einen hauseigenen Stanley-Cup. Jetzt haben die Kunden jedoch noch eine große Frage.

Seit dem großen Hype im Jahr 2023 führte kein Weg daran vorbei: der weltberühmte Stanley-Cup. Nachdem der Thermobecher mit Strohhalm auf TikTok viral gegangen ist, wurde der Becher zu einem regelrechten Statussymbol. Und auch kein kostengünstiger, denn der trendige Becher kostet um die 50 Euro.

Becher kühlt Getränke und wärmt Kaffee

Für diejenigen, die einen eigenen Stanley-Cup haben wollen, aber nicht bereit sind, so viel Geld zu investieren, gibt es bei Kaufland jetzt eine neue Alternative. Das Unternehmen kündigt auf Instagram und Facebook an, dass ab sofort bei Kaufland ein eigener Edelstahl-Isolierbecher angeboten wird.

Der einzige Unterschied? Statt einer großen Auswahl an Farben und Designs wird der Kaufland-Becher ausschließlich in Rot angeboten und trägt das berühmte Kaufland Logo. Im Gegensatz zum teuren Stanley-Cup kostet der hauseigene Becher von Kaufland jedoch nur 6,99 Euro.

Kaufland kündigt an, dass der Edelstahl-Isolierbecher der „perfekte Begleiter“ ist. Dieser hält nämlich nicht nur Heißgetränke, wie Kaffee oder Tee warm, sondern kühlt auch im Sommer die Getränke zum Abkühlen. Scherzhaft schreibt ein User: „Woher weiß der Becher, wann Sommer und wann Winter ist?“

Kaufland beantwortet eine große Frage

Auf den sozialen Medien sind die Nutzer begeistert. So finden sich Kommentare wie: „Würde ihn sofort kaufen“, „Das brauche ich auch“ oder auch „Gefällt mir sehr gut.“ Auch wenn die Ankündigung gut anzukommen scheint, bleiben viele Kunden jetzt mit einer großen Frage zurück – wo ist der neue Kaufland-Becher denn jetzt erhältlich?

Einige Nutzer fragen in den Kommentaren: „Wie bekommt man so einen Becher?“ Eine Nutzerin schreibt: „Wo bekommt man den Becher? Kaufland ist klar, aber ich habe ihn da noch nie gesehen.“ Darauf hat das Unternehmen eine klare Antwort: Der neue Isolierbecher ist ab sofort in jeder Kaufland-Filiale erhältlich. Die Kunden finden den Becher bei den Heimartikeln. Solange der Vorrat reicht, versteht sich.