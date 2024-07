Kaufland-Kunde schäumt nach Supermarkt-Durchsage vor Wut – „So genervt“

Egal ob ein schneller Abstecher oder ein großer Familieneinkauf: Bei Kaufland wird wohl jeder Kunde fündig. Schließlich verfügt das Sortiment über 30.000 Produkte, wie der Supermarkt es selbst anpreist.

Dabei geben die Supermärkte wie Kaufland, Aldi und Co. alles dafür, die Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Neben den Prospekten sind auch die Durchsagen innerhalb der jeweiligen Filialen ein gängiges Mittel. Doch manch einem Kunden platzt dabei auch gerne mal der Kragen.

Kaufland: Kunde kann es nicht fassen

In den sozialen Netzwerken tauschen sich Kaufland-Kunden gerne mal über ihr Einkaufs-Erlebnis aus. Dabei erzählen sie natürlich auch, wenn etwas nicht so angenehm für sie war. Ein Mann setzt dem Ganzen jetzt die Krone auf und schießt heftig gegen den Supermarkt-Riesen.

Auf X (ehemals Twitter) regt sich ein Kaufland-Kunde nun heftig über die Durchsage auf, die er in einer Filiale gehört hat. „Ich war gerade einkaufen, da ertönte eine Durchsage: ‚Du willst nachhaltig einkaufen, hier bei Kaufland‘. Ich war so genervt, dass ich murmelte ‚Kann man mich wenigstens beim Einkaufen in Ruhe lassen, schiebt euch eure Nachhaltigkeit in den Ar***‘, schreibt der aufgebrachte Mann. Er ist mit seiner Meinung nicht alleine.

Kaufland-Kunden auf 180

In den Kommentaren wird schnell deutlich, dass andere Kaufland-Besucher sich ebenfalls an der Durchsage stören. „Ich hatte exakt das gleiche Erlebnis bei Kaufland! Die merken nicht mal, dass Sie den meisten Kunden damit einfach nur auf den Sack gehen!“, schreibt eine X-Userin. Ein anderer kommentiert: „Aber wie. Mir stellen sich bei sowas die Nackenhaare auf.“

Andere Kunden scheinen mit den Durchsagen im Laden kein Problem zu haben. „Das ist doch nur Kundeninformation, ich nehme das meist gar nicht wahr“, kommentiert ein Mann beispielsweise. „Nachhaltigkeit ist doch nichts Schlechtes. Die Propaganda nervt aber“, gibt ein weiterer Kunde zu bedenken.