Kaufland greift Amazon und Temu an – „Alternative aus Europa“

Kaufland hat offenbar Großes vor! Seit Jahren zählt der Supermarkt zu den beliebtesten in Deutschland. Mit seinem vielfältigen Lebensmittelangebot und den oftmals unschlagbaren Rabatten lockt er tagtäglich die Kunden an.

Aber auch online hat sich Kaufland in den vergangenen Jahren eine große Präsenz erarbeitet. Mit dem Onlinemarktplatz kaufland.de macht die Supermarktkette besonders Otto, Ebay und Amazon Konkurrenz. Und offenbar will sie vor allem Letzteren in Europa vom Thron schubsen…

Kaufland will Amazon Konkurrenz machen

Wie „Handelsblatt“ berichtet, wagt Kaufland mit seinem Onlinemarktplatz den nächsten großen Schritt in seiner europaweiten Expansion. Noch in diesem Jahr will er in zwei lukrative Länder expandieren. „Frankreich und Italien sind nach Deutschland die größten E-Commerce-Märkte in der EU. Das sind attraktive Länder, die für uns ein sehr großes Potenzial bieten“, verrät Gerald Schönbucher, E-Commerce-Chef von Kaufland, gegenüber dem Onlineportal.

Das Ziel dabei ist klar: Kaufland.de will die Konkurrenz in den Schatten stellen. „Wir wollen die Alternative aus Europa werden zu den amerikanischen und chinesischen Plattformen, die den europäischen Onlinehandel bisher beherrschen“, so Gerald Schönbucher weiter. Vor allem auf den US-amerikanischen Branchenriesen Amazon oder auch Anbieter aus China wie Temu zielt er dabei ab.

In Deutschland reiht sich Kaufland unter den Onlinemarktplätzen derweil auf Platz vier ein – nach Amazon, Ebay und Otto. Aber auch in anderen Ländern Europas hat es der Onlinemarktplatz schon geschafft. So ist das Unternehmen online in Tschechien, der Slowakei, Polen und Österreich vertreten. In Frankreich soll es im August losgehen, der Start für Italien ist für den September geplant.