Kaufland, Aldi und Co: Hersteller sorgt für Schnappatmung – damit hat niemand gerechnet

Ob beim weihnachtlichen Essen oder gar in der Folge des „Sommerhaus der Stars“ 2024 – schon lange fliegen die Fetzen zwischen zwei Gruppierungen. Was gemeint ist? Nun der Kampf zwischen Veganer vs. Nicht-Veganer. Und jetzt breitete sich die hitzige Debatte sogar auf Kaufland, Aldi und Co. aus. Dabei löste das ganze ein Kult-Produkt aus.

Kaufland, Aldi und Co: Kult-Produkt löst hitzige Debatte aus

Tatsächlich wird die „Prinzen Rolle Schoko“ seit kurzem vegan produziert! Der Hersteller Griesson – de Beukelaer hat die Zusammensetzung der Kekse angepasst und auf sämtliche Milchprodukte verzichtet. Und auch gegenüber Ippen Media bestätigte Griesson – de Beukelaer: „Prinzen Rolle Schoko produzieren wir seit Kurzem mit rein pflanzlicher Rezeptur und liefern die Produkte an den Handel aus.“

Kein Wunder, dass die Fans wegen dieser Neuigkeit schier aus dem Häuschen sind und prompt die Supermärkte wie Kaufland, Aldi und Co. nach der Neuheit absuchen. Und siehe da – einige sind bereits fündig geworden. „Wer hat sie auch schon gefunden?“, textet so ein User auf Instagram und zeigte stolz seinen Fund. „Für mich schmeckt sie auch wie in meiner Erinnerung. Richtig gut!“, meldet sich prompt ein Nutzer zu Wort.

„Nicht mehr holen“: Kritik wegen Aldi, Kaufland & Co. -Produkt

„Hab die durch Zufall im Rewe am Freitag schon gefunden. War total verblüfft davon“, freute sich auch ein User auf Reddit. Doch die Freude war wohl nicht bei jedem Schokokekse-Fan groß – viele User regten sich auch immens auf. „Ok, dann werds ich mir nicht mehr holen“, meckerte so eine Person. Und auch ein anderer meinte: „Danke für die Warnung :). Kaufe ich nur noch nicht-vegane Generika.“

Im Supermarkt ist allerdings noch etwas Obacht nötig: Denn die Umstellung ist noch nicht lange her, sodass noch Produkte mit alten Rezepturen im Umlauf sind. Also unbedingt beim Kauf auf das Vegan-Siegel auf der Verpackung achten. Zudem sind nicht alle Sorten der Prinzen Rolle vegan, sondern nur das Produkt „Prinzen Rolle Schoko“.