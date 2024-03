Kaufland, Aldi und Co: Fehler an der Kasse kann teuer enden – vor allem HIER müssen Kunden sich vorsehen

Wer bei Kaufland, Aldi und Co. einkaufen geht und darauf bedacht ist, für kleines Geld den Einkaufswagen möglichst voll zu bekommen, der sollte keinesfalls diesen Fehler an der Kasse begehen. Mit diesem einfachen Trick können Kunden sichergehen, dass sie nicht plötzlich zu viel bezahlen.

Entweder wird er mit einem flüchtigen „nein danke“ direkt abgelehnt oder er landet bei der nächst besten Gelegenheit direkt im Mülleimer. Die Rede ist von den Kassenzetteln, die nach dem Bezahlen stets ausgehändigt werden, ohne dass die Kunden nach ihrem Einkauf überhaupt noch mal einen Blick darauf werfen. Doch damit begehen sie einen fatalen Fehler, wie sich jetzt herausstellt.

Kaufland, Aldi und Co.: Mitarbeiterin packt aus

Eine ehemalige Verkäuferin verrät nun, worauf Kunden bei ihrem Einkauf bei Kaufland, Aldi und Co. künftig unbedingt achten sollten, wie „Chip.de“ zuletzt berichtete. Es sei nämlich wichtig, dem schnöden Stück Papier auch nach dem Bezahlen kurz Beachtung zu schenken und sich umgehend an die Mitarbeitenden zu wenden, sollte etwas nicht stimmen.

Wer auf eine ausgewogene Ernährung achtet und regelmäßig diverse Obst- und Gemüsesorten kaut, der sollte an der Kasse ganz genau hinschauen. Bei loser Ware wird nämlich meist der sogenannten PLU-Code eingetippt, um die Stückzahl einzugeben oder das Produkt zu wiegen. Selbst bei den routiniertesten Mitarbeitenden kann es dabei jedoch schon mal vorkommen, dass Kunden aufgrund eines Zahlendrehers plötzlich für ein Produkt mehr bezahlen, obwohl sie das gar nicht gekauft haben.

Ein weiteres Phänomen, das den Kunden teuer zu stehen kommen kann: Kurzfristige Rabatte sind manchmal am Anfang der Woche noch nicht im System erfasst. Wer also eigentlich zu Recht am Montag nach einem Schnäppchen greift, im System jedoch noch die Preise von der Woche davor hinterlegt sind, der zahlt schon mal mehr als er müsste.

Es gilt: Sollte sich ein Fehler auf dem Kassenzettel eingeschlichen haben, immer direkt die Mitarbeitenden bei Kaufland, Aldi und Co. ansprechen und verloren gegangenes Geld zurückverlangen.