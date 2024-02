Kaufland, Edeka und Co: Verschwindet DIESES beliebte Produkt für immer aus dem Regal?

Wer für seinen Wocheneinkauf regelmäßig zu Kaufland, Edeka und Co. geht, weiß ziemlich genau, welche Produkte in welchem Gang zu finden sind. Auch wenn ab und zu auch mal neue Produkte im Einkaufswagen landen, so sind die meisten Griffe doch ziemlich routiniert. Doch aufgrund eines besonderen Phänomens könnte es diesem Produkt schon bald an den Kragen gehen.

Ist es möglich, dass das beliebte Lebensmittel bald gar nicht mehr im Regal zu finden ist? Besonders vor der Kühltheke verlieren weniger routinierte Einkäufer schon mal den Überblick. Bei Kaufland, Edeka und Co. gibt es nämlich in puncto Käse und Wurst nicht nur einige wenige Produkte, sondern eine vielfältige Auswahl, bei der so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein besonders beliebter Käse, der bei dem ein oder anderen schon mal im Kühlschrank landet: der Camembert. Könnte der jetzt von „Aussterben“ bedroht sein?

Kaufland, Edeka und Co.: Camembert-Industrie in Gefahr?

Französische Forscher warnen: Der Camembert, so wie wir ihn kennen, mit seiner weißen Kruste, könnte schon bald Geschichte sein. Laut dem Magazin „Le Journal“ wird für den Weichkäse derzeit ein Pilzstamm der Art Penicillium camemberti genutzt. Da der Stamm nicht geschlechtlich vermehrt wird, damit kein neues Erbgut dazukommt, hat er die Fähigkeit verloren, jene Sporen selbst zu produzieren, die für die Reproduktion unabdingbar sind. Für Produzenten ist es daher umso schwerer, den Pilzstamm weiterhin in großen Mengen entstehen zu lassen.

Was bedeutet das für die Zukunft des Camemberts in den Regalen von Kaufland, Edeka und Co.? In den nächsten fünf bis zehn Jahren sieht es nicht danach aus, dass das Camembert-Regal leer bleibt. Dennoch sei es wichtig, auf die Vereinheitlichung von Arten und die Gefahr, die damit einhergeht, aufmerksam zu machen.

Vor einigen Jahrzehnten war die Kruste des Camemberts teilweise noch leicht orange, grün oder gräulich. Unternehmen haben jedoch vor Jahren damit angefangen, ausschließlich auf den weißen Pilzstamm zurückzugreifen. Wie es mit der Camembert-Industrie in den folgenden Jahrzehnten weitergeht, bleibt jedoch abzuwarten.