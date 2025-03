Karneval: Insider teilt Tipp – so bleiben die Strüssjer frisch

Sei es eine Tulpe, Nelke oder auch eine Rose, das „Strüssje“ ist an Karneval unter den Jecken begehrt. Wenn man auf dem Karnevalszug eine Blume ergattert, möchte man natürlich, dass diese auch lange frisch bleibt. Ein Insider gibt jetzt wichtige Pflegetipps, damit sich die Blume länger hält und auch nach dem Ende der Karnevalssaison Freude verbreitet.

Damit die Strüssjer beim Wurf nicht beschädigt werden, sind die Blumen meistens in Cellophan verpackt. Sobald man jedoch mit seiner Beute vom Karnevals-Zug wieder zu Hause ist, sollte man die Blumen aus der Verpackung sofort befreien und sie ein bis zwei Zentimeter anschneiden.

Karneval: Jecken sollten auf das Wasser achten

Der Insider betont, dass die Jecken das Strüssje unbedingt schräg anschneiden sollten. Die einzige Ausnahme ist die Tulpe, denn diese muss gerade angeschnitten werden, ansonsten wird sie beschädigt. Auch rät der Insider, dass für das Anschneiden immer ein scharfes Messer genutzt werden sollte. Eine Schere würde den Stiel der Pflanze nur beschädigen.

Danach muss die Blume selbstverständlich ins Wasser gestellt werden, jedoch ist auch die Wahl der Blumenvase entscheidend. Am wichtigsten ist, dass diese sauber und groß genug ist, damit das Strüssje nicht gequetscht wird. Gegenüber dem „Express“ empfiehlt der Insider insbesondere Glasvasen, denn bei diesem kann man sofort die Wasserqualität beurteilen.

Auch das Wasser ist entscheidend, damit das Strüssje lange frisch bleibt. Die meisten Schnittblumen bevorzugen weiches und kalkarmes Wasser. Alternativ empfiehlt der Insider gegenüber „Express“, einfach Leitungswasser zu verwenden, das man durch einen Wasserfilter laufen ist.

Platzierung der Strüssjer ist entscheidend

Wer seinem Strüssje noch zusätzlich etwas Gutes tun will, damit die Karnevals-Blume besonders lange hält, kann in das Wasser Frischhaltemittel streuen. Alternativ kann man auch einen Spritzer Zitronensaft in das Wasser geben. Wer etwas Zucker in das Blumenwasser geben möchte, sollte dieses nur sehr sorgsam dosieren, denn das Blumenwasser sollte maximal ein Prozent Zucker enthalten. Wenn sich zu viel Zucker im Wasser befindet, können nämlich schneller Bakterien entstehen.

Auch der Ort, an dem das Strüssje untergebracht wird, ist entscheidend für das lange Überleben der Blume. Die Karnevals-Blume sollte im Hellen stehen, aber nicht in der direkten Sonne, da sie sonst austrocknen könnte. Auch vor Heizungen und Zugluft sollte die Blume geschützt werden. Der Insider rät einen Standort, der so kühl ist wie möglich.