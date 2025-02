Last-Minute-Kostüm zu Karneval? Diese Geheimtipps musst du unbedingt kennen

Die fünfte Jahreszeit hat traditionell schon am 11. November wieder begonnen. Doch den Karnevals- und Faschingshochburgen in Köln, Düsseldorf und Mainz steht jetzt erst die Hochzeit bevor.

An Altweiber beziehungsweise Fastnacht fällt der Startschuss für fünf jecke Tage. Schon am Donnerstag ist es so weit und viele Karnevalsfans machen schon vor 11.11 Uhr die Straßen und Festzelte unsicher. Wer jetzt noch kein Kostüm vorbereitet hat, muss sich beeilen.

Karneval: Last-Minute-Kostüme helfen Jecken aus der Patsche

Das Schmuck-Label „Diamonds Factory“ hat sich jetzt in einer nicht-repräsentativen Untersuchung bei Instagram umgeschaut, welche Karnevalskostüme in der letzten Zeit am häufigsten gepostet wurden. Sie haben anhand dessen einen ganz klaren Trend abgelesen.

Wer jetzt noch Last Minute einen Kostüm-Tipp braucht, könnte auf Social Media jetzt Inspiration finden. Auf Platz 5 der beliebtesten Verkleidungen ist der Alkohol. Ob als Aperol, Bier oder Lillet – Alkohol ist an Karneval auf vielen Ebenen beliebt bei den Jecken. Doch auch die Meerjungfrau ist dieses Jahr im Trend. Dabei können sich Verkleidungswütige von Filmen und Serien wie Arielle oder H2O inspirieren lassen.

Altbewährtes Kostüm an der Spitze

Auf Platz 3 und 2 sind Reh und Schmetterling sowie Katze in diesem Jahr bei den Instagram-Nutzern angesagt. Laut dem Schmucklabel eignen sich die Tierkostüme mit ein paar Accessoires und ein wenig Schminke auch optimal für spontane Jecken.

Doch all diese Kostüme kommen nicht an den Klassiker schlechthin heran: Prinzessin oder Prinz. Gerade für Singles, die an Karneval auf die Suche nach ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau gehen, bietet die romantische Verkleidung optimale Voraussetzungen für die ganz großen Gefühle.