Karneval: Diese Fehler machen Jecken immer wieder – sie können verdammt teuer werden

Karneval steht vor der Tür! Das kunterbunte Fest wird in ganz Deutschland gefeiert – in einigen Städten größer, in anderen Städten kleiner. Unter anderem Köln, Düsseldorf und Mainz sind als Karneval-Hochburgen bekannt. Doch es gibt einige Fehler, die du beim Karnevalfeiern machen kannst. Sie können dir die Party so richtig vermiesen.

Die Liebe zum Karneval kennt bei einigen Menschen keine Grenzen. Manche arbeiten an ihren Kostümen so detailliert, dass es sich nur schwer erkennen lässt, dass es ein Kostüm ist. Viele lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Doch es gibt auch beim Thema Kostüme strikte Verbote. Wer sich nicht dran hält, muss zahlen!

+++Horoskop: Diese 5 Sternzeichen finden an Karneval ihr großes Liebesglück+++

Hier musst du ganz genau aufpassen

Wer zum Beispiel als Ganove oder Cowboy gehen möchte, der greift als Accessoire gerne auf eine Waffenattrappe zurück. Doch das solltest du dir besser zweimal überlegen, denn: Handelt es sich bei den Attrappen um Gegenstände, die echten Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen, spricht man von sogenannten Anscheinswaffen. Diese in der Öffentlichkeit bei sich zu haben, ist eine Ordnungswidrigkeit – und kann ordentlich Geld kosten! Bis zu 10.000 Euro Bußgeld können es werden, wenn du den Fehler begehst und eine zum Verwechseln ähnliche Fake-Waffe mit dir führst.

Wer als Polizist, Feuerwehrmann oder bei der Bundeswehr arbeitet, sollte diesen Fehler unter keinen Umständen begehen: Trage an Karneval niemals deine Dienstuniform! Und auch, wer sich beispielsweise als Polizist ohne echte Uniform verkleiden möchte, sollte das wissen: Ist deine Bekleidung nicht von der Dienstuniform zu unterscheiden, handelt es sich um ein verbotenes Kostüm.

+++Karneval 2024: Das sind Kostümtrends für Gruppen, Pärchen und Familien+++

DIESES Verhalten kann teuer werden

Wie teuer hier ein Verstoß ist, gibt der offizielle Bußgeld-Katalog auf seiner Seite nicht explizit an. Besser aber du lässt es erst gar nicht so weit kommen. Weiterhin sollten sämtliche rechtsextremistischen Symbole gemieden werden. Eine Verkleidung als Adolf Hitler wäre ebenso unpassend wie strafbar.

Doch nicht nur mit deiner Verkleidung kannst du einiges falsch machen. Auch, wer sich falsch verhält, muss draufzahlen – das gilt beispielsweise für Wildpinkler. Gerade an Karneval, wo die Straßen brechend voll sind, wissen viele nicht wohin mit ihrer Notdurft. Dann müssen Hauswände und Co. herhalten.

Wichtiges Verbot in vielen Städten

Das solltest du jedoch besser lassen. Ob du im Wald pinkelst oder einfach nur hinter einem Busch am Straßenrand urinierst, ist egal. In der Öffentlichkeit zu urinieren, ist in Deutschland generell nicht erlaubt – natürlich auch nicht an Karneval. Das Bußgeld für öffentliches Urinieren kann jede Gemeinde oder Stadt selbst festlegen. So liegt die Geldsanktion je nach Region zwischen 35 und 5.000 Euro.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

In vielen Karnevals-Hochburgen herrscht zudem Glasverbot. Weil sich in der Vergangenheit zu viele Menschen an Glasscherben verletzt haben, darfst du an den Karnevalstagen zum Beispiel in die Düsseldorfer Altstadt keine Glasflaschen und Glasbehälter mitbringen, wie die Stadt Düsseldorf in einer Mitteilung bekanntgab. Mache also nicht den Fehler und habe Alkohol in Glasflaschen im Gepäck.