Bußgeld droht sogar Fußgängern – wenn sie diese Fehler machen

Fußgänger, aufgepasst: Wer auf der Straße unterwegs ist, der muss sich an einige Regeln halten – das gilt nicht nur für Autofahrer und Co! Es drohen sogar saftige Bußgelder, wenn du dich falsch im Straßenverkehr verhältst.

Wer zu schnell fährt, falsch parkt oder mit dem Handy am Steuer erwischt wird, der kassiert ein ordentliches Bußgeld. Das wissen wohl die allermeisten. Was viele nicht wissen: Auch Fußgänger können für ihr Fehlverhalten zur Kasse gebeten werden, sogar Punkte in Flensburg kann es geben.

Bußgelder gibt es auch für Fußgänger

Wer als Fußgänger zum Beispiel eine geschlossene Bahnschranke überquert, muss laut „Ruhr24“ zahlen – und zwar ordentlich! Zu einem Bußgeld in Höhe von 350 Euro gibt es zudem einen Punkt in Flensburg. Dabei spielt es keine Rolle, ob du aktuell einen Führerschein besitzt oder nicht.

Wenn du zu Fuß unterwegs bist und eine rote Ampel überquerst, sind immerhin fünf Euro fällig. Dabei ist es vollkommen egal, ob gerade ein Auto in der Nähe oder die Straße komplett frei ist.

HIER solltest du Vorsicht walten lassen

Grundsätzlich solltest du dir merken: Wenn ein Gehweg vorhanden ist, sollte er auch von Fußgängern benutzt werden. Wenn es keinen Gehweg gibt, darfst du in Fahrtrichtung am Straßenrand gehen.

Vorsicht solltest du allerdings außerhalb geschlossener Ortschaften walten lassen. Um besser gesehen zu werden und selbst entgegenkommende Fahrzeuge besser zu sehen, solltest du hier am besten auf der linken Straßenseite laufen. Dasselbe gilt auch für Inlineskater und Jogger. Sie sind übrigens mit einem Fußgänger gleichgesetzt.

Statistik offenbart Schlimmes

Und wie wichtig es ist, sich auch als Fußgänger korrekt im Straßenverkehr zu verhalten, zeigt diese Statistik: Im Jahr 2022 sind nur durch falsches Verhalten beim Überqueren der Straße 8.000 Unfälle passiert! Also Augen auf im Straßenverkehr – egal in welcher Rolle du dich gerade befindest!