Istanbul: Explosion in beliebter Einkaufsstraße fordert sechs Menschenleben – „Geruch von Terror“

Dramatische Szenen in der türkischen Metropole Istanbul! In der belebten Fußgängerzone Istiklal kam es am Sonntagnachmittag (13. November) zu einer schweren Explosion, bei der Dutzende Menschen verletzt und einige getötet wurden.

Die Hintergründe zu der Explosion sind noch unklar – Polizei und Rettungskräfte sind in der Einkaufsstraße in Istanbul vor Ort. Auch Hubschrauber sind im Einsatz. Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht derweil von einem Anschlag.

Istanbul: Explosion auf Einkaufsstraße! Sechs Menschen sterben

Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, macht die Explosion in Istanbul selbst per Twitter öffentlich. Demnach kam es am Sonntag um 16.20 Uhr zu der Explosion, deren Hintergründe bisher nicht bekannt sind.

Laut offizieller Seite kamen mindestens sechs Menschen bei dem Unglück ums Leben, 53 weitere Menschen wurden verletzt.

Auf Twitter kursieren Fotos und Videos von der Situation in der Einkaufsstraße Istiklal, sie zeigen kaputte Scheiben und Möbel. Auch Verletzte sind zu sehen, Menschen die am Boden liegen und Blutlachen. Auf den Aufnahmen ist außerdem ein Feuerball inmitten der belebten Straße zu sehen. Der Knall der Explosion war noch in anliegenden Vierteln zu hören.

Istanbul: Präsident Ergodan spricht von „hinterhältigem Anschlag“

Präsident Erdogan spricht bereits von einem „hinterhältigem Anschlag“ in Istanbul. Definitiv von Terrorismus zu sprechen, sei aus Sicht des 68-Jährigen vielleicht falsch – der Gouverneur der Metropoloe habe ihm allerdings gesagt, es liege ein „Geruch von Terror“ in der Luft.

Erdogan machte deutlich, dass Bemühungen, der Türkei dem Terrorismus auszuliefern, scheitern würden. Er wünscht den Opfern des „Bombenattentats“, wie er es nannte, Gottes Barmherzigkeit und eine schnelle Genesung.

Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion sind in vollem Gange – laut Erdogan werden Aufnahmen aus Überwachungskameras vor Ort ausgewertet. Eine Frau spiele möglicherweise eine Rolle bei dem Anschlag. Der Präsident versicherte zudem, dass die Täter bestraft werden würden.

Istanbul: Türkische Rundfunkbehörde verhängte Nachrichtensperre

In der Türkei wurde zunächst nicht über die Detonation berichtet, die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine Nachrichtensperre. So sollte vermieden werden, dass in der Bevölkerung Angst und Panik ausbricht.

Die Straße Istiklal ist sowohl bei Einheimischen als auch Touristen beliebt und um diese Uhrzeit für gewöhnlich gut besucht. 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.