Internationale Kindertag: Feiertag in Deutschland – oder nicht?

Der Internationale Kindertag, der am 1. Juni im Kalender steht, hat eine lange Tradition und spielt auch in Deutschland eine wichtige Rolle. Verschiedene Länder begehen den Tag an unterschiedlichen Terminen, aber mehr als 30 Staaten, darunter auch die USA und China, haben sich auf den 1. Juni als Datum geeinigt.

Neben dem Internationalen Kindertag gibt es in Deutschland auch den Weltkindertag im September. Letzterer ist zumindest im Bundesland Thüringen ein gesetzlicher Feiertag, an dem Schüler und viele Arbeitnehmer frei haben. Doch wie sieht es mit dem Internationalen Kindertag aus?

Internationaler Kindertag – nicht verwechseln mit dem Weltkindertag

Die Geschichte des Internationalen Kindertags reicht bis ins Jahr 1925 zurück. Auf der damaligen Weltkonferenz kamen Vertreter aus 54 Staaten zusammen, um Maßnahmen zum Schutz und Wohlergehen von Kindern zu besprechen. Dort verabschiedeten sie die Genfer Erklärung zum Schutz der Kinder, die zahlreiche Länder dazu inspirierte, eigene Kindertage einzuführen. Bereits 1920 hatte die Türkei einen solchen Tag für Kinder ausgerufen.

Heute wird der Internationale Kindertag gemeinsam mit dem Weltkindertag in rund 145 Ländern gefeiert. Wobei viele Staaten, ähnlich wie Deutschland, beide Termine im Kalender führen. Ein gesetzlicher Feiertag ist der Internationale Kindertag in Deutschland allerdings nicht. Wenn er nicht gerade – wie in diesem Jahr – auf einen Sonntag fällt, dürfen Schüler und Arbeitnehmer trotzdem nicht zu Hause bleiben.

Kinderrechte ins öffentliche Bewusstsein rücken

Die Bedeutung des Internationalen Kindertags zeigt sich besonders in der Aufmerksamkeit, die an diesem Tag den Bedürfnissen und Rechten von Kindern zukommen soll. Überall im Land wird der Tag mit Veranstaltungen, Projekten und kulturellen Programmen gefeiert. Diese haben häufig einen pädagogischen Hintergrund und stellen Themen wie Kinderrechte in den Vordergrund. In Schulen finden zusätzlich spezielle Aktivitäten statt, die oft Eltern und weitere Interessierte einbeziehen.

Großer Wert wird darauf gelegt, die Wichtigkeit von Kinderrechten und -förderung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und den Kindern einen besonderen Tag zu schenken. So verfolgt der Internationale Kindertag auch das Ziel, die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft zu stärken und sichtbar zu machen.

Obwohl der Internationale Kindertag kein offizieller Feiertag ist, bleibt er ein bedeutender Anlass, der Kinder feiert und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Themen anspricht. Der 1. Juni ist somit nicht nur eine Möglichkeit, Kindern Freude zu bereiten, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Bedürfnisse und Rechte ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen.

