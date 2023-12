Ikea mit Gratis-Aktion zu Weihnachten – Kunden haben schon drauf gewartet

Ein Besuch bei Ikea lohnt sich aus Sicht vieler Kunden nicht nur aus Einrichtungsgründen, sondern auch aus kulinarischer Sicht. Für viele gehört der traditionelle Hot Dog nach dem Ikea-Einkauf dazu. Doch auch für eine Portion Köttbullar machen einige gerne mal eine Pause im Restaurant des Möbelriesen.

Kurz vor Weihnachten können Kunden in den Ikea-Filialen sogar gratis Essen abstauben. Das Unternehmen aus Schweden hat eine beliebte Aktion wiederbelebt.

Ikea verteilt Gratis-Zimtschnecken

Eine neue Ladung Kerzen, mehr Lichterketten oder komplett neues Geschirr für den Familienbesuch an Heiligabend? Gründe, zu Ikea zu fahren, gibt es auch knapp eine Woche vor Weihnachten genug. Wer im ganzen Stress zwischen Geschenke verpacken und Plätzchen backen tatsächlich auch noch Zeit dafür hat, wird dieser Tage immerhin belohnt.

Seit Montag (18. Dezember) lockt der Möbelriese mit einer besonderen Aktion in seine Einrichtungshäuser. Es gibt kostenlose, schwedische Zimtschnecken! Auf Facebook informiert Ikea über die Gratis-Leckerei. Es gibt allerdings eine Bedingung.

Ikea: Das musst du für die Leckerei tun

„Warm-Up für eure Weihnachtspullis! Kommt vom 18.12. bis 23.12. mit eurem Lieblings-Weihnachtspullover ins Schwedenrestaurant und holt euch eine Zimtschnecke gratis“, wirbt Ikea im Netz für die Aktion.

Dazu gibt’s ein Foto von einer Frau im entsprechenden Pulli mit zwei Zimtschnecken in der Hand. Das Motto: „Gönn deinem Weihnachtspulli Ausgang. Und dir eine gratis Zimtschnecke.“

Das Vorgehen ist also denkbar einfach – um die winterliche Leckerei abzustauben, muss man noch nicht mal etwas bei Ikea kaufen. Bereits letztes Jahr bot der Möbel-Gigant die gleiche Aktion an, Verlust hat das Unternehmen dabei offenbar nicht gemacht. Schließlich ist der Weg vom Schweden-Shop in die eigentliche Filiale nicht weit – und mit Stärkung im Bauch shoppt es sich vermutlich noch besser.