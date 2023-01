Ikea: Mitarbeiterin verrät Geheimnis über gelbe Taschen – DAS hätte keiner geahnt

Die großen blauen Ikea-Taschen sind beliebt! Kein Wunder: Sie sind groß und geräumig. Doch die Taschen gibt es nicht nur in der Farbe Blau. Auch in Gelb werden sie hergestellt.

Eine blaue Ikea-Tasche haben viele zu Hause. Aber eine gelbe besitzen die meisten nicht. Und warum das so ist, das hat jetzt eine angebliche Ikea-Mitarbeiterin auf „Reddit“ verraten. Auf der Online-Plattform hat sie in einer „AMA“-Runde („Ask me Everything“) Fragen von anderen Usern beantwortet. Und dabei waren auch die gelben Taschen ein Thema.

Ikea: Gelbe Taschen gibt es nicht zu kaufen

„Wie kommt man an die gelben Tüten?“, möchte ein User wissen, berichtet die „tz“. „Die sind unverkäuflich. Wir verkaufen nur die Blauen! (Oder ihr vergesst, die abzugeben, und ihr werdet nicht aufgehalten. Falls ihr jemanden mit einer gelben Ikea-Tüte draußen seht, sagt Bescheid)“, antwortete die vermeintliche Ikea-Mitarbeiterin auf die Frage.

Und eine Ikea-Kundin behauptete: Sie hat eine der Gelben zuhause! „Habe zwei zu Hause. Schrank aus der Fundgrube mitgenommen und der wurde auf zwei der Taschen gestellt – zum Polstern oder so. Ist aber schon lange her.“

Was sagt Ikea zu der gelben Tasche?

Unsere Redaktion hat mal bei Ikea nachgefragt – und eine Antwort bekommen: „Die kultige gelbe IKEA-Tasche wurde bereits Ende der 1980er Jahre erfunden. Seither hilft sie unseren Kundinnen dabei, ihre Einkäufe im Einrichtungshaus zu transportieren. Da sie von Beginn an sehr beliebt war, wurde nur kurze Zeit später die blaue FRAKTA Tasche entwickelt. Anders als die gelbe – die ein reines Serviceprodukt ist – kann die blaue Version gekauft werden. Jedes Jahr werden Millionen der Tragetaschen auf der ganzen Welt verkauft – und auch rund 30 Jahre später inspiriert FRAKTA noch: Von berühmten Modehäusern bis hin zu IKEA Partnerinnen wie Rolf und Mette Hay mit ihrer YPPERLIG Kollektion.“