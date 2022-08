Ikea: Kunden sollen heftige Gebühr zahlen und sind schockiert – Möbel-Riese hat simple Erklärung

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Bei Ikea sind einige Kunden zuletzt kopfschüttelnd zurückgeblieben. Im Zentrum ihrer Aufregung stehen günstige Produkte und eine enorm hohe Liefergebühr. Aber eins nach dem anderen.

Was Ikea in den vergangenen Jahrzehnten auf der ganzen Welt so beliebt und erfolgreich machte, waren in erster Linie die vergleichsweise niedrigen Preise. Doch in jüngster Vergangenheit sahen einige Kunden sich mit einem kuriosen Umstand konfrontiert: Für relativ günstige Produkte sollen sie extrem hohe Lieferkosten hinlegen.

Ikea: Kunden wettern über hohe Liefergebühren

So häufen sich auf der Facebook-Seite von Ikea die Beschwerden von Kunden, die im Online-Shop bestimmte Produkte für 10 bis 20 Euro kaufen wollen und für die Lieferung 30 bis 60 Euro zahlen sollen. Was viele Kunden darüber hinaus nicht verstehen: Warum können die Kunden jene Produkte nicht in eine Filiale liefern lassen und dort abholen?

So schreibt eine Kundin: „Auf eurer Internetseite wird der Vallentuna-Bezug noch beworben, welcher im Möbelhaus bestellt werden kann. Und dann kommt man da hin und einem wird gesagt, das wird auf der Seite falsch kommuniziert und man könne den nur nach Hause bestellen, da kommt aber Versand von 50 Euro dazu. Wie bitte? Ein Bezug für 15 Euro und dann 50 Euro Versand?“

Auch andere Kunden melden bei anderen Produkten ähnliche Probleme. Die Erklärung von Ikea ist relativ simpel. Die betroffenen Produkte werden beim schwedischen Möbel-Riesen aus dem Sortiment genommen. Daher wollen Filialen sie nicht mehr führen, und die Kunden können die Restbestände nur noch online erwerben.

Ikea-Kunden wundern sich über Lieferbarkeit von Produkten

Andere Kunden beobachteten zuletzt zudem noch ein ganz anderes Problem. Bestimmte Produkte können nur in wenige Regionen Deutschlands geliefert werden. Für diesen Vorgang haben einige Kunden absolut kein Verständnis. Sie fragen sich: Warum kann ein Produkt nur in ein paar ganz bestimmte Regionen der Bundesrepublik geliefert werden?

Die Antwort von Ikea: „Anhaltende Störungen, überlastete Häfen und eine historisch hohe Nachfrage nach Rohstoffen führen zu Engpässen, die sich auf Produktion, Lieferung und Verfügbarkeit unserer Artikel auswirken. Wir tun bei Ikea unser Möglichstes, um unsere Produkte so schnell wie möglich verfügbar zu machen und dir ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten.“