Ikea: Tolle Nachrichten für Kunden! DIESE Produkte werden bald viel günstiger

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea Deutschland geht in die Preis-Offensive! Im neuen Geschäftsjahr verfolgt der Konzern eine neue Strategie – ganz zu Gunsten seiner Kunden.

Ikea ist bekannt für seine, im Vergleich mit anderen Möbelherstellern, besonders günstigen Angebote. Das soll nicht nur so bleiben, sondern noch weiter ausgebaut werden. Ikea-Kunden können sich schon bald auf einige Preissenkungen und neue erschwingliche Produkte freuen.

Ikea hat tolle Neuigkeiten für seine Kunden! Bei einigen Produkten kannst du bald richtig sparen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Ikea: Preissturz bei Produkten!

Ikea Deutschland plant, den Preis für einige Produkte zu senken und auch eine Vielzahl an neuen günstigen anzubieten. Vor allem bei Wohnaccessoires, Kommoden und Schlafzimmer-Textilien soll dadurch ordentlich gespart werden können.

Siegfried Donner, Country Sales Manager bei IKEA Deutschland, verrät seine Motivation für die Preissenkungen in einer Pressemitteilung. „Nicht zuletzt in Folge der Corona-Pandemie sind viele Menschen in Deutschland in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Gleichzeitig ist das Zuhause aber mehr denn je zum wichtigsten Ort der Welt geworden. Deshalb ist es gerade jetzt unser Anspruch, dass möglichst viele Menschen sich ein schönes und funktionales Zuhause leisten können.“

Ikea: Bei diesen Produkten kannst du ordentlich sparen

Besonders günstig gibt es schon jetzt die MALM- und HAUGA-Kommoden zu kaufen, ebenso die GODMORGON-Serie aus dem Badezimmerbereich. Auch Produkte aus den Reihen SAMLA und SALVIKEN im Preis gesenkt werden. Außerdem sollen im nächsten Jahr circa 350 neue Schnapper zum Angebot von Ikea dazukommen.

In Zukunft möchte sich Ikea bei der Entwicklung neuer Produkte näher an der Alltagsrealität der Menschen orientieren. So soll zum Beispiel in Einrichtungsmöglichkeiten investiert werden, die Büro und Spielzimmer platzsparend und praktisch vereinen. Des Weiteren will der Konzern mehr nachhaltige Lösungen für Möbel und Accessoires finden, die gleichzeitig kostengünstig sind. Es bleibt nur zu hoffen, dass durch die niedrigen Preise die Qualität nicht abnimmt. (mbo)

