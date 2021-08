Ikea plant große Änderung! Sie könnte deinen Einkauf komplett verändern

Dieses neue Konzept könnte das Möbelhaus Ikea nachhaltig verändern. Denn der Konzern plant eine gravierende Änderung.

Ikea ohne den berühmt berüchtigten Rundgang, der schon zum ein oder anderen Spontankauf und sicher auch zu so manchem Beziehungsstreit geführt hat? Richtig gehört, das Möbelhaus testet genau das jetzt in China.

Sollte das neue Konzept gut ankommen, könnte es sein, dass der Marathon durch die Ikea-Gänge in Zukunft wegfällt. Das berichtet das Portal „heute.at“.

Wird Ikea nach dieser Änderung noch dasselbe sein?

„Home Experience of Tomorrow“ heißt das neue Konzept, bei dem Kunden in China sich statt durch das klassische Ikea-Labyrinth durch eine Mischung aus offenen Flächen und Rückzugsräumen bewegen. Ziel ist es Interaktionsräume zu schaffen, in denen Kunden wertvolle Erfahrungen machen können. Im sogenannten „Community Hub“ beispielsweise sollen Kochkurse angeboten werden und neue Produkte eingeführt werden. Auch Tipps zur Möbelreparatur kann man sich dort laut „heute.at“ abholen.

Zu dem neuen Konzept gehört darüber hinaus ein Medienstudio, in dem Inhalte produziert werden sollen, die dann von Influencern im Netz präsentiert werden. Auch Workshops sollen geplant sein, zum Beispiel zum Thema nachhaltiges Wohnen.

Ikea von neuem Konzept überzeugt

„Die Menschen haben höhere Ansprüche an ihr Zuhause und ein größeres Bedürfnis, zur sozialen Gemeinschaft zu gehören“, so Anna Pawlak-Kuliga, Ikea-Landesgeschäftsführerin und Nachhaltigkeitsbeauftragte in China. Mit der neuen Ikea-Vision wolle man die Verbraucher zu einem sinnvollen Leben in den eigenen vier Wänden sowie außerhalb des eigenen Heims inspirieren.

Auch Ikea-Retail-Manager Stefan Vanoverbeke ist begeistert von der Neuerung: „Ich bin aus dem Häuschen, dass wir unseren ersten Next-Gen-Store in einem so futuristischen und schnelllebigen Umfeld wie in Shanghai umsetzten konnten. Wir freuen uns darauf, alle verschiedene Elemente auszuprobieren und zu lernen, was am besten funktioniert und diese gemeinsam mit den Ikea-Kunden voranzutreiben.“ (alp)

>>> Was Ikea kürzlich in Australien eingeführt hat und ob die Änderung auch bei uns geplant ist, erfährst du hier <<<