Ikea-Kunden in heller Aufregung – fliegt dieses beliebte Möbelstück bald aus dem Sortiment?

Ob PAX-Schrank oder das Kallax-Regal: Möbel von dem beliebten Einrichtungshaus Ikea findet man in fast jedem deutschen Haushalt. Der schwedische Einrichtungskonzern ist globaler Marktführer und sorgt in Wohnungen weltweit für viel Freude.

Doch während sich die einen auf den nächsten Shopping-Trip zum Möbelriesen freuen, müssen andere Kunden bangen – und zwar diejenigen, die ein ganz bestimmtes Möbelstück auf ihrer Einkaufsliste stehen haben. Denn ein beliebter Artikel wird es wohl nicht mehr lange geben. Und dabei handelt es sich nicht um ein kleines, unbedeutendes Produkt, sondern um ein echtes Möbel-Highlight.

„Nur, solange der Vorrat reicht“

Obwohl er sich großer Beliebtheit erfreut, wird er bald aus dem Sortiment verschwinden. Die Rede ist von einem besonders hübschen Sessel: dem BILLHAMN-Sessel. Es handelt sich um einen kleineren Sessel mit massiven Holzbeinen und einer muschelförmigen Rückenlehne. Der Sessel hat keine Armlehne und passt daher in jede kleine Ecke. „Ein kleiner, feiner und bequemer Sessel, der ins Wohnzimmer genauso gut passt wie ins Schlafzimmer oder in den Flur – auch bei wenig Platz“, so Ikea über das beliebte Möbelstück. Er ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, dunkelgrau, dunkelgelb und dunkelrosa.

Bisher ist er noch im Online-Shop und auch in den Filialen in Deutschland erhältlich. Doch der schwedische Möbelriese soll beschlossen haben, diesen besonderen Sessel bald nicht mehr zu produzieren. Deshalb gilt: Nur, solange der Vorrat reicht. Es ist nur noch eine bestimmte Stückzahl erhältlich. Sobald diese ausverkauft sind, werden Ikea-Kunden auf den BILLHAMN-Sessel verzichten müssen.

Ikea bietet Alternativen

Sessel sorgen in jedem Zuhause für Gemütlichkeit. Gerade in leeren Nischen einer Wohnung sorgen Sessel für das gewisse Etwas. Falls der BILLHAMN-Sessel schneller als erwartet ausverkauft sein soll, wäre das GUBBO-Modell eine gute Alternative. Auch der FULLÖSA-Sessel punktet durch sein außergewöhnliches Design.

Nachdem Ikea zuletzt bei einigen Produkten an der Preisschraube gedreht hat (hier mehr dazu), steht also nun die nächste Änderung bevor. Wer in der letzten Zeit mit dem Gedanken geliebäugelt hat, sich einen BILLHALMN-Sessel zuzulegen, sollte nun schnell sein. Wer weiß, wie lange er noch in den Einrichtungshäusern steht.