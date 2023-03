Ikea ruft beliebten Artikel zurück – vor allem für Kinder könnte es gefährlich werden!

Aufregung beim schwedischen Einrichtungskonzern Ikea! Denn das Unternehmen warnt aktuell vor einem beliebten Produkt für Kinder. Der Grund ist ein Rückruf.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um das bunte Angelspiel für Kinder „BLÅVINGAD“, das bei Ikea erhältlich ist. Bei dem Spielzeug bestehe eine mögliche Erstickungsgefahr.

Ikea: Produktrückruf für beliebtes Spielzeug

„Für Ikea steht Sicherheit und Gesundheit an oberster Stelle. Daher ergreifen wir Vorsichtsmaßnahmen und rufen deshalb das bunte ,BLÅVINGAD‘ Angelspiel aufgrund einer möglichen Erstickungsgefahr zurück“, so der schwedische Einrichtungskonzern.

Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Ikea entwickelt alle seine Produkte unter Anwendung eines strengen Risikobewertungs- und Testprogramms, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Gesetze und Normen der Länder erfüllen, in denen sie verkauft werden.“

Jedoch habe das Unternehmen erfahren, dass sich kleine Nieten am Spiel lösen könnten, wodurch eine mögliche Erstickungsgefahr bestehen könnte – vor allem für kleinere Kinder. Daher wird das Angelspiel zurückgerufen.

Ikea entschuldigt sich

Zudem entschuldigt sich Ikea „bei allen Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen.“

Um Kundinnen und Kunden die Rückerstattung so einfach wie möglich zu gestalten, kann das Blåvingad Angelspiel in jedem Einrichtungshaus abgegeben werden. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Bei Rückgabe wird der gesamte Kaufpreis erstattet. Auf der Homepage gibt es weitere Informationen und bei weiteren Fragen gibt es die kostenlose Rufnummer 0800 – 589 33 92.

Mehr Themen und News auf unserer Seite haben wir hier für dich:

Ikea-Kundin nach Kauf DIESES Produktes nervlich am Ende: „Würde es am liebsten aus dem Fenster schmeißen“

Ikea-Insider packt aus – DIESE alltäglichen Kunden-Aktionen sind tabu: „Respektlos“

Ikea: Zoff um Kuscheltier! Warum sich jetzt ein RTL-Star einschaltet

1943 wurde der multinationale Einrichtungskonzern in Schweden gegründet und hat in Deutschland an 54 Standorten Einrichtungshäuser. Dort arbeiten knapp 19.270 Mitarbeiter. Zudem gilt das Unternehmen als größte Haushaltsmöbelmarke der Welt. Allerdings machten Experten jetzt eine echt irre Beobachtung.

Wer schon einmal den puren Stress beim Aufbau von Ikea-Möbeln erlebt hat, der ist nicht allein. Eine Studie von Experten der Social-Shopping-Community „Hotukdeals.com“ hat jetzt ergeben: Ausgerechnet der bei vielen Kunden so beliebte „Pax“-Kleiderschrank kann Kunden in den Wahnsinn treiben!